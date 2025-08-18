Đội bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam được đón chào nồng nhiệt khi về nước

Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh đã được Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam gặp mặt động viên ngay khi trở về Việt Nam.

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam được chào đón khi về nước. Ảnh: MINH MINH

Chiều tối ngày 18-8, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam đã về nước sau hành trình thi đấu giải vô địch nữ trẻ U21 thế giới 2025 ở Indonesia.

Cầu thủ đã phải chuyển tiếp chuyến bay qua Singapore sau đó về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Tại sân bay, Trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) – ông Hoàng Quốc Vinh và Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tặng hoa chào mừng các cầu thủ cùng ban huấn luyện đội bóng đã về nước.

Đại diện Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam động viên tinh thần các cầu thủ trẻ. Ảnh: MINH MINH

Ngay sau đó, đại diện Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gặp mặt riêng và trao đổi với ban huấn luyện đội bóng về kết quả đã thi đấu.

Khép lại giải bóng chuyền vô địch nữ trẻ U21 thế giới 2025, chúng ta đạt hạng 19 chung cuộc. Chúng ta đã thi đấu vòng bảng với các đội U21 Indonesia, U21 Serbia, U21 Canada, U21 Argentina và U21 Puerto Rico. Sau vòng bảng, với quyết định của ban tổ chức, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam phải thi đấu lượt phân hạng từ 17 tới 24.

HLV Nguyễn Trọng Linh và các cầu thủ khi có mặt tại Việt Nam giữ được tinh thần thoải mái. Theo bố trí, tập thể đội được lưu trú cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đóng quân ở Đông Anh (Hà Nội) sau đó sẽ trở lại đơn vị chủ quản trong ngày tiếp theo.

Thành viên đội bóng chụp hình lưu niệm. Ảnh: MINH MINH

12 tuyển thủ đã thi đấu tại Indonesia vừa qua gồm: Lại Khánh Huyền, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Quỳnh Hương, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Hà Kiều Vy, Nguyễn Phương Quỳnh, Đặng Thị Hồng, Lê Như Anh, Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Vân Hà.

MINH CHIẾN