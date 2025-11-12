Thực trạng đào tạo bóng chuyền trẻ Việt Nam

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chính thức kết thúc lấy ý kiến các đội bóng về phương thức tổ chức giải vô địch quốc gia 2025 cũng như có số lượng ngoại binh phù hợp được đăng ký thi đấu.

Cầu thủ trẻ nếu có nhiều cơ hội thi đấu sẽ phát triển được chuyên môn để trưởng thành, giành vị trí chính thức tham dự giải vô địch quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 10-11, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chính thức kết thúc việc lấy ý kiến của 16 đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Sau khi tổng hợp các ý kiến, bộ phận chuyên môn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ thống nhất để chọn phương án phù hợp cho giải đấu năm sau. Tới lúc này, người hâm mộ và các đội bóng vẫn hồi hợp chờ quyết định chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trong việc cho phép đăng ký số lượng cầu thủ ngoại như thế nào.

Trên thực tế, không ít ý kiến cho rằng nếu nhà quản lý đồng ý cho phép nhiều ngoại binh ra sân tại giải vô địch quốc gia sẽ dễ dẫn tới hệ lụy là cầu thủ trẻ ít dần cơ hội được thi đấu. Bởi lẽ, các đội bóng phải tập trung vào mục tiêu thành tích, do vậy HLV không mạo hiểm sử dụng cầu thủ trẻ non kinh nghiệm mà phải ưu tiên những người có chuyên môn kết hợp cùng ngoại binh thi đấu.

Mỗi năm, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có 3 giải thường niên dành cho cầu thủ trẻ của hệ thống quốc gia là giải vô địch trẻ quốc gia, giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia và giải vô địch U23 quốc gia. Trong đó, giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia là sân chơi chỉ dành cho các đội bóng trẻ của những đội đang tham dự giải vô địch quốc gia. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có quy định thiết thực là các đội bóng tại giải vô địch quốc gia phải đảm bảo công tác đào tạo trẻ, có đội bóng tham dự giải câu lạc bộ trẻ. Từ đó, việc xác định chất lượng đào tạo cầu thủ sẽ cụ thể hơn.

Đơn vị VTV Bình Điền Long An được đánh giá là 1 trong những nơi đào tạo cầu thủ nữ trẻ có chất lượng của bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài giải đấu trên, giải vô địch trẻ quốc gia là sân chơi để tất cả các đơn vị cả nước trình làng những gương mặt triển vọng nhất chuyên môn. “Từ giải vô địch trẻ quốc gia, chúng ta đã tìm kiếm được không ít cầu thủ có tiềm năng. Tuy vậy, nếu họ không thật sự vượt trội chuyên môn thì rất khó tìm được chỗ đứng ở đội hình tuyến 1 đội bóng mình. Hiện tại, nhiều đội bóng hướng đến thuê ngoại binh tăng cường chuyên môn. Nếu cầu thủ trẻ học hỏi được kinh nghiệm từ các ngoại binh thì họ cũng có thể phát triển chuyên môn cho mình”, phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Trần Thanh Tùng từng trao đổi.

Số liệu thống kê năm 2025 cho thấy, giải vô địch trẻ quốc gia đã thu hút 13 đội bóng nam, 15 đội bóng nữ tham dự. Giải vô địch U23 quốc gia có 6 đội nam, 11 đội nữ góp mặt. Giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia có 8 đội nam, 8 đội nữ tham dự.

“Năm nay, các cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã được tham dự giải U21 thế giới. Chúng tôi đánh giá đây là cơ hội rất quý mà từng cầu thủ góp mặt đã tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Về cơ bản, công tác đào tạo cầu thủ trẻ luôn là thiết yếu ở mỗi đội bóng nên nếu những cầu thủ trẻ trưởng thành thì người làm nghề như chúng tôi luôn hứng khởi với chuyên môn”, HLV Nguyễn Trọng Linh của đội tuyển nữ U21 Việt Nam từng chia sẻ.

Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Lan Vy, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thùy Linh, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thùy Linh, Lại Thị Khánh Huyền, Nguyễn Vân Hà hay Hà Kiều Vy… là những cầu thủ đã thể hiện được chuyên môn tại giải trẻ U21 thế giới. Khi về nước, một số người đã có sự tự tin nhất định và được đội bóng chủ quản trao suất thi đấu ở giải vô địch quốc gia 2025. Điều đó cũng phản ánh nếu cầu thủ đạt được dấu ấn chuyên môn, họ sẽ có những cơ hội phát triển được bản thân tại giải vô địch quốc gia của bóng chuyền Việt Nam.

