Đội TPHCM sớm giành HCV đầu tiên tại giải vô địch trẻ, vô địch quốc gia bóng chuyền bãi biển 2x2

Giải vô địch trẻ, vô địch quốc gia bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026 đã sớm kết thúc những nội dung đầu tiên ở điểm tranh tài tại Đà Nẵng.

Cầu thủ bóng chuyền bãi biển đang tranh tài tại Đà Nẵng. Ảnh: PHẠM CHUNG

Ngày 5-5, các trận đấu chung kết của nội dung vô địch trẻ tại giải đã được diễn ra. Ở nội dung nữ, đội TPHCM đã vượt qua đội Cần Thơ để có tấm HCV đầu tiên. Cũng tại nội dung nữ trẻ, cầu thủ Trần Thị Hồng Tuyết (TPHCM) nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất.

Tiếp sau đó tại nội dung nam, 2 đại diện của đội bóng chuyền trẻ bãi biển nam Quân khu 5 đã gặp nhau tại trận chung kết. Ở nội dung nam, cầu thủ Danh Chanh Sa May (Quân khu 5-2) đã nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất.

Giải còn tiếp tục tranh tài tới hết ngày 9-5 trên sân thi đấu ở Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 (Quân khu 5, Đà Nẵng). Tiếp sau chương trình vô địch trẻ, giải sẽ diễn ra nội dung dành cho vô địch quốc gia.

Năm nay, toàn giải thu hút hơn 200 cầu thủ của 9 đơn vị trong cả nước gồm TPHCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Long, An Giang, Khánh Hòa và Quân khu 5 tranh tài. Giải vô địch trẻ quốc gia đã có đại diện của 17 đội nam và 9 đội nữ từ 7 đơn vị góp mặt thi đấu. Chương trình thi đấu vô địch quốc gia sẽ có 25 đội nam và 16 đội nữ của 8 đơn vị thi đấu.

Giải bóng chuyền vô địch trẻ, vô địch quốc gia bãi biển 2x2 năm 2026 là một trong những chương trình thi đấu quan trọng để bóng chuyền Việt Nam kiểm tra trình độ các đơn vị cũng như tìm kiếm thêm cầu thủ bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam, nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN