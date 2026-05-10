VTV Bình Điền Long An tự tin cho mục tiêu giành vé chung kết Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội sẽ tập trung chuyên môn cho Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Năm nay sẽ là năm thứ 20 Cúp VTV-Bình Điền được tổ chức. Có thể xem, mỗi mùa giải mà giải đấu này diễn ra đều mang tới những cuộc so tài thú vị giữa nhiều đội bóng hàng đầu Việt Nam (cấp độ câu lạc bộ) và khách mời quốc tế. Từ sự khởi đầu vào năm 2006 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Long An (cũ) (nay là Tây Ninh) thì sau tròn 20 năm, Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tiếp tục trở lại tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh.

Số liệu thống kê cho thấy, trước khi Cúp VTV9-Bình Điền 2026 diễn ra, giải đấu đã tổ chức 14 lần. Đội chủ giải VTV Bình Điền Long An từng lên ngôi vô địch 2 lần vào năm 2007 và 2010. Do thế, với những ý nghĩa kỷ niệm quan trọng của giải đấu trong năm nay, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các học trò rất chờ đợi sẽ thi đấu hiệu quả nhất tìm cơ hội tiến vào trận chung kết giải năm nay.

Tròn 2 năm đi qua từ lần gần nhất giải đã tổ chức. Khi đó tại Cúp VTV9-Bình Điền 2024, đội hình của VTV Bình Điền Long An có đủ gương mặt tốt nhất nhưng tiếc rằng họ chỉ đạt vị trí hạng 4 chung cuộc.

Sau 2 năm, lực lượng của VTV Bình Điền Long An đã có những thay đổi. Đặc biệt, đội bóng đang có Ban huấn luyện với sức trẻ và sự tự tin của HLV trưởng Ngọc Hoa. Trên sân đấu tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sắp tới, đội bóng vẫn giữ được 2 cầu thủ trụ cột là xương sống của đội hình: chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Tại buổi công bố chương trình tổ chức Cúp VTV9-Bình Điền 2026, đại diện đội VTV Bình Điền Long An từng cho biết toàn đội giữ sự tập trung chuẩn bị chuyên môn và quyết tâm cống hiến những trận đấu hay, giành thành tích trên sân nhà.

Nếu tính về chuyên môn, đội VTV Bình Điền Long An đã được tích lũy kinh nghiệm thi đấu cũng như cầu thủ được trải nghiệm các cuộc tranh tài nhiều nhất tính tới lúc này. Đầu năm 2026, đội bóng đã tham dự trận vòng loại AVC Champions League 2026 tại Thái Lan. Tiếp đó, đội VTV Bình Điền Long An đã thi đấu Cúp Hoa Lư 2026, vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và Cúp Hùng Vương 2026.

Đội VTV Bình Điền Long An đã tập luyện tại Tây Ninh chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: VTVBĐLA

Từ những cuộc thi đấu trên, cầu thủ của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tạo ra được sự gắn kết chuyên môn khi thực hiện các miếng phối hợp được xây dựng. Tuy nhiên, đội bóng vẫn có những điểm cần điều chỉnh. Bởi từ một số trận đấu chưa giành được kết quả tốt tại Đông Anh (vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026) và tại Phú Thọ (Cúp Hùng Vương 2026), HLV Ngọc Hoa hiểu được rằng đâu là điểm cần khắc phục của đội bóng.

“Chúng tôi đánh giá một điểm vượt trội của đội VTV Bình Điền Long An là tinh thần thi đấu. Đội bóng này có thể chưa đạt được sức mạnh ở nhiều thời điểm nhưng mỗi khi ra sân, cầu thủ của họ luôn giữ tinh thần cao. Đội bóng này không bao giờ xuống tâm lý dù ở những thời điểm khó khăn”, Phó tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Trần Thanh Tùng từng trao đổi tại Đông Anh (Hà Nội).

Theo đăng ký sơ bộ, HLV Ngọc Hoa có các cầu thủ tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026 gồm Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Phạm Cao Trâm Anh, Nguyễn Thị Hồng Đào, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương, Tào Khánh My, Nguyễn Thị Hương Ngò, Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Vũ Ngọc Anh, Lianet García Anglada, Regla Martínez Ortiz.

Nếu thành công tại giải năm nay ở Tây Ninh, HLV Ngọc Hoa sẽ đi vào lịch sử đội VTV Bình Điền Long An khi có ngôi vô địch ở vai trò cầu thủ lẫn HLV trưởng tại Cúp VTV9-Bình Điền. Tuy nhiên, tất cả sẽ chờ diễn biến chính thức khi giải tranh tài.

Cúp VTV9-Bình Điền 2026 thi đấu từ ngày 15-5 tới 23-5. Đội VTV Bình Điền Long An ở Bảng A cùng đội Giang Tô (Trung Quốc), Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương; Bảng B có các đội Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc), Ninh Bình và Hà Nội.

MINH CHIẾN