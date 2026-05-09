Ngoại binh Kuttika Kaewpin trở lại Việt Nam thi đấu cho đội Ninh Bình tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Cầu thủ Kuttika (30) sẽ trở lại Việt Nam thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: VFV

Trao đổi với SGGP ngày 9-5, HLV Thái Thanh Tùng của đội nữ Ninh Bình bày tỏ: “Chúng tôi đang chuẩn bị chuyên môn và lực lượng thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Đây là giải đấu giúp cầu thủ của chúng tôi tích lũy kinh nghiệm và có giá trị thi đấu trước các đối thủ quốc tế. Đội bóng đã đạt được thỏa thuận để có ngoại binh Kuttika Kaewpin của Thái Lan”.

Kuttika Kaewpin là cầu thủ quen thuộc của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cầu thủ từng góp mặt với đội nữ Ninh Bình năm 2023. Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội), tay đập Kuttika Kaewpin đã thi đấu cho đội Hóa chất Đức Giang và thể hiện phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, cô không kịp tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Dù vậy, với kế hoạch chuẩn bị chuyên môn lần này, đội nữ Ninh Bình đã đạt được thỏa thuận để Kuttika Kaewpin sang Việt Nam thi đấu.

Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ diễn ra tại Tây Ninh từ ngày 15-5 tới 23-5. Đội nữ Ninh Bình được bốc thăm vào Bảng B cùng các đội Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc) và Hà Nội.

HLV Thái Thanh Tùng đã đăng ký danh sách sơ bộ tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026 gồm các nội binh là Bùi Thị Thu Hà, Lê Lê Bách Hợp, Nguyễn Thị Thanh Diệu, Nguyễn Thị Thúy, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Thúy, Bùi Thị Bích Nga, Lưu Thị Huệ, Hà Thị Thu Hiền, Trịnh Thị Hồng Nhung.

Theo kế hoạch, chủ công Kuttika Kaewpin sẽ sang Việt Nam vào đầu tuần tới. Tay đập sẽ chuẩn bị chuyên môn với đội Ninh Bình rồi tới Tây Ninh thi đấu. Tại Cúp VTV9-Bình Điền 2024, đội Ninh Bình đã giành ngôi á quân. Khi đó, đội Ninh Bình để thua đối thủ PFU Blue Cats (Nhật Bản) ở chung kết.

MINH CHIẾN