Bóng chuyền

AVC Cup 2026: Để thua đội Hàn Quốc, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lỡ cơ hội bảo vệ cúp vô địch

SGGPO

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập trung tìm cơ hội giành kết quả tốt nhất trước đối thủ Hàn Quốc trong trận bán kết nhưng không thành công.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ còn cơ hội tranh hạng 3 ở ngày cuối của giải. Ảnh: AVC
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ còn cơ hội tranh hạng 3 ở ngày cuối của giải. Ảnh: AVC

Tối ngày 13-6, trận bán kết giữa đội nữ Hàn Quốc và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được người hâm mộ tập trung theo dõi. Đây được xem là cuộc so tài nhiều duyên nợ giữa 2 bên bởi trong những lần đối đầu gần nhất, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng có chiến thắng trước Hàn Quốc.

Dù vậy trong thời điểm hiện tại, đội nữ Hàn Quốc đang lấy lại phong độ và là đối thủ đáng gờm trước các đội bóng.

Thận trọng trước các tay đập Hàn Quốc, Ban huấn luyện sử dụng đội hình tối ưu nhất với sự cơ động của chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, chủ công Vi Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Thúy. Trong khi đó, Trần Thị Thanh Thúy đảm trách vị trí đối chuyền. Giữa sân, các mũi đánh Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh là các phụ công nhận nhiệm vụ thực hiện các pha bóng tấn công nhanh khi triển khai chiến thuật.

Ván đầu đã khởi đi với sự cẩn trọng của 2 bên. Dẫu vậy, các cầu thủ nữ Hàn Quốc vẫn có sự nhỉnh hơn khi bố trí hàng chắn sát lưới hiệu quả đồng thời thực hiện được các tình huống đập bóng tấn công đánh lừa được hàng chắn của Việt Nam. Ván này, chúng ta để thua 20/25. Tình thế tiếp tục diễn ra trong ván thứ 2 khi các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể phòng thủ hiệu quả trước các tình huống tấn công của đối phương. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục thua với tỷ số 19/25.

Tại ván thứ 3, các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên cao tinh thần. Dẫu thế, chúng ta vẫn chấp nhận thua 22/25 khi đối phương đã chơi hiệu quả hơn.

Để thua 0-3 trong trận bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức trở thành cựu vô địch tại AVC Cup. Chúng ta sẽ gặp đội Kazakshtan trong trận tranh hạng 3.

Trong khi đó, chung kết của giải là cuộc so tài giữa Đài Bắc Trung Hoa với Hàn Quốc. Như vậy, sau 3 năm liên tiếp là nhà vô địch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chấp nhận mất vị trí số 1 ở AVC Cup 2026 tại Philippines.

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MINH CHIẾN

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