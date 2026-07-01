Chặng SEA V.League 2026 tại Việt Nam bất ngờ chuyển về nhà thi đấu Đông Anh

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bất ngờ thay đổi địa điểm tổ chức chặng thứ nhất giải SEA V.League 2026 khi chúng ta là chủ nhà.

Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ là nơi tổ chức chặng thứ nhất giải SEA V.League 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo chia sẻ từ đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng SGGP ngày 1-7, địa điểm tổ chức chặng thứ nhất giải SEA V.League 2026 sẽ được thay đổi từ nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình về nhà thi đấu TDTT Đông Anh (Hà Nội).

Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á đã đồng ý với sự thay đổi trên theo văn bản thông báo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Trong kế hoạch ban đầu, nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình được chọn là nơi đăng cai chặng thứ nhất giải SEA V.League năm nay. Tuy nhiên theo tìm hiểu của SGGP, Ban tổ chức địa phương tại Ninh Bình đã buộc phải xin rút lui do những khó khăn về kinh phí. Theo quy định, địa điểm diễn ra giải quốc tế SEA V.League sẽ phải có khoản đóng (tương đương như phí tổ chức) đối với Ban tổ chức của giải đấu.

Năm ngoái, nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình đã là nơi tổ chức chặng thứ 2 giải SEA V.League 2025 và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi vô địch.

Cơ sở vật chất tại nhà thi đấu TDTT Đông Anh (Hà Nội) được xác định đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế bóng chuyền nữ. Đây đã là nơi diễn ra giải AVC Cup 2025 năm ngoái cũng như từng được đội Tây Ban Nha, đội Kenya chọn làm điểm tập luyện trước khi dự giải vô địch thế giới 2026.

Chặng thứ nhất giải SEA V.League 2026 vẫn giữ nguyên thời gian tổ chức là từ ngày 31-7 đến 2-8. Sau đó, chặng 2 giải SEA V.League 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7-8 đến 9-8. Các đội tuyển tham dự SEA V.League 2026 nội dung nữ gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia.

MINH CHIẾN