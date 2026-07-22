Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 22-7

Đội nam Campuchia và Indonesia sẽ tái đấu trong ngày đầu tiên chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không có lịch thi đấu trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, người hâm mộ và giới chuyên môn vẫn tập trung chú ý tới các cuộc so tài đầu tiên tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026.

Tâm điểm của ngày thi đấu chắc chắn là cuộc tái ngộ tại vòng bảng của Bảng A giữa chủ nhà Indonesia và Campuchia. Hai đội bóng đã có nhiều duyên nợ với nhau tại chặng thứ nhất. Khi đó, Indonesia thắng Campuchia tại vòng bảng nhưng để thua đối thủ trong trận chung kết.

Trở lại với chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026, đội Indonesia được sự cổ vũ của khán giả nhà nên chắc chắn chiếm ưu thế trước các đối thủ. Trận đấu giữa Indonesia và Campuchia sẽ diễn ra lúc 19 giờ.

Trong khi đó, Bảng B có trận đấu đầu tiên giữa Thái Lan và Myanmar. Xét về lực lượng và phong độ hiện tại, cầu thủ Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Myanmar. Vì vậy, bất ngờ sẽ khó xảy ra ở cuộc đấu này. Tuy nhiên, các tay đập Myanmar chắc chắn sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất để có thể ghi điểm trước hàng chắn Thái Lan. Sau chặng thứ nhất chưa thành công do chỉ đạt hạng 3, đội nam Thái Lan quyết tâm trở lại chặng 2 với phong độ cao nhất để tìm suất vào chung kết. Các trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội của Ban tổ chức.

Lịch thi đấu ngày 22-7:

15h30: Myanmar – Thái Lan (Bảng B)

19h00: Campuchia – Indonesia (Bảng A)

MINH CHIẾN