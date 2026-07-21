Các đội bóng tiếp tục thi đấu tại Indonesia để hướng tới tìm ngôi vô địch trong chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 sẽ được khởi tranh từ ngày 22-7.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 với mục tiêu có kết quả tốt nhất. Ảnh: SAVA

6 đội bóng tiếp tục tham dự chặng 2 nội dung nam giải SEA V.Cup 2026 là Campuchia, Indonesia, Thái La, Việt Nam, Philippines, Myanmar.

Theo thông báo của Ban tổ chức, 2 bảng đấu của chặng 2 tại Indonesia vẫn giữ nguyên các đội như bốc thăm tại chặng thứ nhất. Bảng A gồm Indonesia, Philippines, Campuchia. Bảng B gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar.

Tại chặng thứ nhất của giải năm nay, 6 đội bóng đã được cơ hội thể hiện hết khả năng của mình và nhà vô địch là đội tuyển nam Campuchia.

Trong chặng thứ 2, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung cho nhiệm vụ cải thiện phong độ lọt vào nhóm 3 đội giành kết quả cao nhất. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại đội Thái Lan và Myanmar trong từng lượt trận vòng bảng của mình. Nếu đạt kết quả tốt, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có cơ hội góp mặt bán kết tại chặng thứ 2 của SEA V.Cup 2026.

Trong khi đó, đội nam Indonesia vẫn được đánh giá là ứng cử viên vô địch tại chặng thứ 2 dù vừa thua trận chung kết chặng thứ nhất trước Campuchua. Bởi lẽ, họ được thi đấu trên sân nhà. Đồng thời, cầu thủ Indonesia đã rút kinh nghiệm sau khi để thua tại trân quyết định ở chặng thứ nhất.

Tại chặng thứ 2, khung giờ diễn ra các trận đấu vẫn là 15 giờ 30 và 19 giờ theo giờ địa phương.

Lịch thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026:

Ngày 22-7

15h30: Myanmar – Thái Lan (Bảng B)

19h00: Campuchia – Indonesia (Bảng A)

Ngày 23-7

15h30: Việt Nam – Thái Lan (Bảng B)

19h00: Campuchia – Philippines (Bảng A)

Ngày 24-7

15h30: Việt Nam – Myanmar (Bảng B)

19h00: Philippines – Indonesia (Bảng A)

Ngày 25-7

12h00: Trận tranh hạng 5

15h30: Bán kết 1

19h00: Bán kết 2

Ngày 26-7

15h30: Trận tranh hạng 3

19h00: Chung kết

MINH CHIẾN