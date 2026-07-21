Bóng chuyền

Lịch thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026

SGGPO

Các đội bóng tiếp tục thi đấu tại Indonesia để hướng tới tìm ngôi vô địch trong chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 sẽ được khởi tranh từ ngày 22-7.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 với mục tiêu có kết quả tốt nhất. Ảnh: SAVA
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 với mục tiêu có kết quả tốt nhất. Ảnh: SAVA

6 đội bóng tiếp tục tham dự chặng 2 nội dung nam giải SEA V.Cup 2026 là Campuchia, Indonesia, Thái La, Việt Nam, Philippines, Myanmar.

Theo thông báo của Ban tổ chức, 2 bảng đấu của chặng 2 tại Indonesia vẫn giữ nguyên các đội như bốc thăm tại chặng thứ nhất. Bảng A gồm Indonesia, Philippines, Campuchia. Bảng B gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar.

Tại chặng thứ nhất của giải năm nay, 6 đội bóng đã được cơ hội thể hiện hết khả năng của mình và nhà vô địch là đội tuyển nam Campuchia.

Trong chặng thứ 2, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung cho nhiệm vụ cải thiện phong độ lọt vào nhóm 3 đội giành kết quả cao nhất. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại đội Thái Lan và Myanmar trong từng lượt trận vòng bảng của mình. Nếu đạt kết quả tốt, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có cơ hội góp mặt bán kết tại chặng thứ 2 của SEA V.Cup 2026.

Trong khi đó, đội nam Indonesia vẫn được đánh giá là ứng cử viên vô địch tại chặng thứ 2 dù vừa thua trận chung kết chặng thứ nhất trước Campuchua. Bởi lẽ, họ được thi đấu trên sân nhà. Đồng thời, cầu thủ Indonesia đã rút kinh nghiệm sau khi để thua tại trân quyết định ở chặng thứ nhất.

Tại chặng thứ 2, khung giờ diễn ra các trận đấu vẫn là 15 giờ 30 và 19 giờ theo giờ địa phương.

Lịch thi đấu chặng 2 giải SEA V.Cup 2026:

Ngày 22-7

15h30: Myanmar – Thái Lan (Bảng B)

19h00: Campuchia – Indonesia (Bảng A)

Ngày 23-7

15h30: Việt Nam – Thái Lan (Bảng B)

19h00: Campuchia – Philippines (Bảng A)

Ngày 24-7

15h30: Việt Nam – Myanmar (Bảng B)

19h00: Philippines – Indonesia (Bảng A)

Ngày 25-7

12h00: Trận tranh hạng 5

15h30: Bán kết 1

19h00: Bán kết 2

Ngày 26-7

15h30: Trận tranh hạng 3

19h00: Chung kết

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền bóng chuyền nam Việt Nam SEA V.Cup 2026 lịch thi đấu SEA V.Cup 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn