Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 24-7

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở ngày 24-7. Ảnh: SAVA

Ngày 24-7, cầu thủ Việt Nam tiếp tục ra sân thi đấu. Đối thủ của chúng ta sẽ là Myamar. Ở chặng thứ nhất của giải đấu, các tay đập Việt Nam đã thắng dễ dàng Mynamar. Tuy nhiên trong chặng thứ 2 này, tất cả vẫn phải thận trọng chuyên môn.

Trận đấu với Myanmar có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bởi sẽ quyết định trực tiếp tấm vé vào bán kết. Nếu giành chiến thắng, chúng ta sẽ có suất vào bán kết giải đấu. Suất bán kết chính là mục tiêu mà thầy trò HLV Federico Rampazzo tập trung thực hiện tại Indonesia lần này.

Trước khi trận đấu diễn ra, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho biết các cầu thủ có sức khỏe và tinh thần tốt.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với Myanmar sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 theo giờ địa phương.

Trong cuộc đấu khác, đội chủ nhà Indonesia sẽ gặp Philippines. Hiện tại, đội nam Indonesia đang là ứng viên vô địch của chặng 2 giải SEA V.Cup 2026. Vì thế, giới chuyên môn đánh giá các tay đập chủ nhà sẽ không găp khó khăn trước đối thủ Philippines.

Các trận đấu của ngày 24-7 cũng là lượt cuối cùng tại vòng bảng của các đội bóng trước khi bước vào bán kết trong ngày tiếp theo. Do vậy, tất cả cùng tập trung để giành kết quả tốt nhất cho mình ở những trận quyết định cuối cùng.

Lịch thi đấu ngày 24-7:

15h30: Myanmar – Việt Nam (Bảng B)

19h00: Indonesia – Philippines (Bảng A)

MINH CHIẾN