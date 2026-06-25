HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn xong tuyển thủ bổ sung thay thế đối chuyền Kiều Trinh

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tìm thêm cầu thủ để đề xuất thay thế Hoàng Thị Kiều Trinh trong đợt tập huấn sắp tới.

Hoàng Thị Kiều Trinh sẽ không kịp hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VFV

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi cùng SGGP ngày 25-6 cho biết, Ban huấn luyện đã đề xuất cầu thủ Kiều Trinh vào thành phần lực lượng bổ sung tập huấn trong tháng 7 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, theo yêu cầu về sức khỏe của đơn vị chủ quản Binh chủng Thông tin, Kiều Trinh sẽ chưa kịp tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm này.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết quyết định chọn đối chuyền Đỗ Lại Yến Nhi của đội nữ Hưng Yên thay thế Kiều Trinh tập trung danh sách bổ sung của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Yến Nhi là cầu thủ trẻ có triển vọng chuyên môn đồng thời sở hữu chiều cao lý tưởng 1m84.

Theo tìm hiểu của SGGP, Kiều Trinh vẫn chưa kịp hồi phục sau chấn thương và cần thêm 3 tháng mới có thể tập luyện đủ 100 % thể lực.

Trong danh sách ban đầu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đề xuất lực lượng 14 cầu thủ sẽ bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm chủ công: Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin), Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Bùi Hồng Nhung (Hóa chất Đức Giang); Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Thị Trà My (VTV Bình Điền Long An); Chuyền hai: Cao Thị Hoa Thắm (Hóa chất Đức Giang), Đinh Thị Vân (Bắc Ninh); Phụ công: Lê Thùy Linh (Hà Nội), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Lưu Thị Huệ (Ninh Bình), Nguyễn Phương Quỳnh (Ngân hàng Công Thương); Libero: Võ Thị Thảo Nguyên (VTV Bình Điền Long An), Cà Thị Tư (Bắc Ninh).

Tuy nhiên sau khi Liên đoàn có văn bản xin ý kiến các đơn vị chủ quản cầu thủ theo đúng quy trình, lực lượng sẽ có một số thay đổi.

Sau khi các cầu thủ tập trung, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có 28 cầu thủ và chia 2 đội hình tập huấn.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết, chuyền hai Cao Thị Hoa Thắm sẽ không kịp tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam do cầu thủ đang trong thời gian hồi phục sau chấn thương. Đơn vị chủ quản Hóa chất Đức Giang đã có thông báo tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Do vậy, Ban huấn luyện sẽ tính phương án tìm 1 cầu thủ chuyền hai phù hợp để tập huấn chuyên môn. Hiện tại, Ban huấn luyện đã xây dựng phương án đề xuất có thể gọi Đoàn Thị Lâm Oanh tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp cầu thủ này không có trong danh sách thì sẽ tìm một gương mặt trẻ thay thế.

MINH CHIẾN