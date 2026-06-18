Môn bóng chuyền nữ ASIAD 20 sẽ tổ chức thi đấu sớm

Các cầu thủ bóng chuyền nữ (trong nhà) sẽ thi đấu sớm, trước khai mạc, tại ASIAD 20 sắp diễn ra tại Nhật Bản.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được đăng ký tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo chương trình chuyên môn của ASIAD 20, môn bóng chuyền sẽ diễn ra sớm trước 3 ngày so với Lễ khai mạc của Đại hội. ASIAD 20 sẽ khai mạc vào ngày 19-9. Tuy nhiên, môn bóng chuyền được khởi tranh vào ngày 16-9.

Nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) sẽ thi đấu đầu tiên ở môn bóng chuyền ASIAD 20. Các cầu thủ nữ sẽ tranh tài vòng bảng từ ngày 16-9. Bóng chuyền nữ kết thúc vào ngày 22-9. Chung kết nội dung nữ diễn ra vào ngày 22-9. Tiếp sau đó, nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) sẽ tranh tài từ ngày 27-9 tới 3-10. Trận chung kết nội dung này tổ chức ngày 3-10.

Trong khi đó, các trận đấu của nội dung bóng chuyền bãi biển ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 20-9 tới 3-10.

Thể thao Việt Nam đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng và dự kiến tham dự 4 đội tuyển bóng chuyền quốc gia ở ASIAD 20 gồm bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) và bóng chuyền nam, nữ bãi biển.

Môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 20 được tổ chức tại khu nhà thi đấu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium và Park Arena Komaki tại Nagoya (Nhật Bản). Trong đó, khu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium cách 50km di chuyển từ Làng VĐV của Đại hội còn Park Arena Komaki cách 30km di chuyển từ Làng VĐV.

Theo quy định của môn bóng chuyền ASIAD 19, mỗi đội tuyển (trong nhà) được đăng ký tối đa 12 cầu thủ. Với ASIAD 20, quy định này tiếp tục được áp dụng nên mỗi đội tuyển nam, nữ tham dự chỉ có 12 cầu thủ chính thức. Quy định vẫn đưa các Ban huấn luyện phải có sự tính toán nhân sự phù hợp nhất để tranh tài tại ASIAD 20. Hiện tại, đương kim vô địch bóng chuyền (trong nhà) ở ASIAD là đội nam Iran và đội nữ Trung Quốc.

Theo danh sách sơ bộ, bóng chuyền trong nhà nam sẽ có 16 đội góp mặt gồm Nhật Bản (chủ nhà), Iran, Pakistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Qatar, Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Philippines và Việt Nam.

Môn bóng chuyền nữ trong nhà có 16 đội gồm Nhật Bản (chủ nhà), Kazakhstan, Iran, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Qatar, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Indonesia, Hongkong (Trung quốc), Mông Cổ, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Việt Nam.

MINH CHIẾN