Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nước lập tức đi tập huấn ở Đà Lạt

SGGPO

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có mặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng) sau chuyến hành trình trở về từ Philippines.

Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước và có mặt ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: VTVBĐLA
Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước và có mặt ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: VTVBĐLA

Ngày 16-6, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước an toàn. Việc di chuyển đã kéo dài vì khoảng cách địa lý, dù vậy các cầu thủ đã về nước an toàn.

Ngay khi có mặt ở Việt Nam, toàn đội đã được di chuyển tới Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia ở điểm tập huấn tại Đà Lạt (Lâm Đồng). HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các cầu thủ sẽ tập huấn và tập trung rèn thể lực tại đây trong khoảng nửa tháng.

Sau đó, toàn đội sẽ trở lại Bắc Ninh tiếp tục tập luyện chuyên môn. Trước khi sang Philippines dự AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn ở Bắc Ninh. Trong nhiều năm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thường thực hiện chương trình tập tăng cường thể lực tại Tam Đảo (Phú Thọ) tuy nhiên ở năm nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn Đà Lạt làm nơi chuẩn bị cho các học trò.

Tại đợt tập huấn giai đoạn đầu tiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ tập trung 14 tuyển thủ để tham dự AVC Cup 2026. 14 gương mặt này tiếp tục tập huấn ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuy nhiên, Ban huấn luyện sẽ vắng chuyên gia thể lực Karl Lim trong thời điểm tập ở Đà Lạt (Lâm Đồng) do vị chuyên gia này sẽ làm việc với đội nữ U18 Việt Nam để tham dự giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và giải vô địch U18 châu Á 2026.

IMG_7749.jpg
Cầu thủ sẽ bước vào thời gian tập thể lực tại Đà Lạt (Lâm Đồng) sau AVC Cup 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Vào đầu tháng 7, các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại Bắc Ninh và đây là thời điểm đội nữ U18 Việt Nam kết thúc nhiệm vụ tập huấn.

AVC Cup 2026 là nhiệm vụ quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành hạng 3 chung cuộc. Từ nay đến tháng 10, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn thi đấu giải SEA V.League 2026, VTV Cup 2026, giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền Nguyễn Tuấn Kiệt AVC Cup 2026 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam SEA V.League 2026 VTV Cup 2026 tập huấn bóng chuyền

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn