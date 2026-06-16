Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nước lập tức đi tập huấn ở Đà Lạt

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có mặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng) sau chuyến hành trình trở về từ Philippines.

Cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước và có mặt ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: VTVBĐLA

Ngày 16-6, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về nước an toàn. Việc di chuyển đã kéo dài vì khoảng cách địa lý, dù vậy các cầu thủ đã về nước an toàn.

Ngay khi có mặt ở Việt Nam, toàn đội đã được di chuyển tới Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia ở điểm tập huấn tại Đà Lạt (Lâm Đồng). HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các cầu thủ sẽ tập huấn và tập trung rèn thể lực tại đây trong khoảng nửa tháng.

Sau đó, toàn đội sẽ trở lại Bắc Ninh tiếp tục tập luyện chuyên môn. Trước khi sang Philippines dự AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn ở Bắc Ninh. Trong nhiều năm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thường thực hiện chương trình tập tăng cường thể lực tại Tam Đảo (Phú Thọ) tuy nhiên ở năm nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn Đà Lạt làm nơi chuẩn bị cho các học trò.

Tại đợt tập huấn giai đoạn đầu tiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ tập trung 14 tuyển thủ để tham dự AVC Cup 2026. 14 gương mặt này tiếp tục tập huấn ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuy nhiên, Ban huấn luyện sẽ vắng chuyên gia thể lực Karl Lim trong thời điểm tập ở Đà Lạt (Lâm Đồng) do vị chuyên gia này sẽ làm việc với đội nữ U18 Việt Nam để tham dự giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và giải vô địch U18 châu Á 2026.

Cầu thủ sẽ bước vào thời gian tập thể lực tại Đà Lạt (Lâm Đồng) sau AVC Cup 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Vào đầu tháng 7, các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại Bắc Ninh và đây là thời điểm đội nữ U18 Việt Nam kết thúc nhiệm vụ tập huấn.

AVC Cup 2026 là nhiệm vụ quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành hạng 3 chung cuộc. Từ nay đến tháng 10, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn thi đấu giải SEA V.League 2026, VTV Cup 2026, giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20.

MINH CHIẾN