Bóng chuyền

AVC Cup 2026: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 3

SGGPO

Không lặp lại sai sót trước đối thủ Kazkahstan, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành chiến thắng để có hạng 3 ở Philippines năm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành lại chiến thắng trước Kazakhstan. Ảnh: AVC
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành lại chiến thắng trước Kazakhstan. Ảnh: AVC

Trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Kazakhstan nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trước trận đấu, giới chuyên môn vẫn đánh giá cơ hội chiến thắng giữa 2 bên là 50-50.

Trong vòng bảng, các tay đập Kazakhstan từng thắng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỷ số 3-2. Ở cuộc tái đấu lần này, cầu thủ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là những người chịu áp lực hơn đối thủ. Dù vậy, toàn đội ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Trong trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa Trần Thị Thanh Thúy trở lại vị trí chủ công sở trường. Ban huấn luyện đã bố trí Nguyễn Thị Uyên vào vị trí đối chuyền trên sân. Trong khi đó, các mũi đánh nhanh phụ công ở giữa lưới được giao nhiệm vụ cho Lê Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy. Trước các tay đập Kazakhstan, Ban huấn luyện tiếp tục tin tưởng chuyền hai Võ Thị Kim Thoa là người giữ nhịp điều phối chiến thuật để hoàn thành các miếng đánh được xây dựng.

Ván đầu diễn ra với tốc độ nhanh. Các miếng phối hợp của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khoáng đạt, và khả năng phòng thủ bước 1 được cải thiện rõ rệt. Khi có bóng thuận lợi, chuyền hai Kim Thoa đủ khả năng phối hợp đến vị trí thuận lợi ở 2 biên giúp đồng đội ghi điểm vượt lên thắng 25/17. Ván thứ 2 đã diễn ra với thế trận 1 chiều.

Khi tinh thần cầu thủ Việt Nam lên cao, hàng chắn Kazakhstan đã không bọc lót phòng thủ hiệu quả. Chúng ta tiếp tục thắng 25/12. Trong ván 3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thắng 25/19.

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Chúng ta có vị trí hạng 3 chung cuộc ở giải năm nay. Ảnh: AVC

Thắng 3-0 chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành hạng 3 tại AVC Cup 2026. Dù không bảo vệ được ngôi vô địch tại Philippines nhưng vị trí hạng 3 cũng là kết quả tạm chấp nhận được đối với cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam.

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MINH CHIẾN

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