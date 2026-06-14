Lịch thi đấu AVC Cup 2026 ngày 14-6

Đội nữ Việt Nam và Kazakhstan sẽ gặp lại nhau trong trận tranh hạng 3 ở ngày 14-6. Ảnh: AVC

Ngày thi đấu cuối AVC Cup 2026 tại Philippines sẽ được chú ý tới 2 trận quan trọng là chung kết giữa Đài Bắc Trung Hoa với Hàn Quốc và trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam cùng Kazakhstan.

Người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam hồi hội dõi theo màn tái đấu giữa thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt với đối thủ Kazakhstan. Trong trận cuối cùng tại vòng bảng của Bảng B cách đây chưa lâu, các tay đập của chúng ta để thua 2-3 trước Kazakhstan. Tại trận tranh hạng 3 hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội lấy lại những gì đã mất trước đối thủ.

Trước khi trận đấu diễn ra, cơ hội chiến thắng dành cho cầu thủ nữ Việt Nam và Kazakhstan là ngang bằng. Những gì đã thấy được trong trận đấu với Kazakhstan trước đó có thể xem là kinh nghiệm để từng cầu thủ nữ Việt Nam điều chỉnh cho mình nhằm bước vào trận tranh hạng 3 hiệu quả hơn. Trận đấu này là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể đạt được thứ hạng trong nhóm 3 đội dẫn đầu. Vì vậy, toàn đội sẽ tập trung thi đấu với tinh thần cao nhất. Trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam và Kazakhstan diễn ra lúc 14 giờ 30 (theo giờ Việt Nam).

Sau trận tranh hạng 3, chung kết của AVC Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 18 giờ (theo giờ Việt Nam). Việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể lọt vào chung kết năm nay đã mang tới cho giải đấu một sự thú vị mới đó là sẽ có nhà tân vô địch lên ngôi ở AVC Cup 2026.

Lịch thi đấu AVC Cup 2026 hôm nay:

8 giờ 30: Philippines – Iran (tranh hạng 7)

11 giờ 30: Australia – Indonesia (tranh hạng 5)

14 giờ 30: Kazakhstan – Việt Nam (tranh hạng 3)

18 giờ 00: Đài Bắc Trung Hoa – Hàn Quốc (chung kết)

MINH CHIẾN