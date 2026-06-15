Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tới Đà Lạt tập huấn

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ về nước vào ngày 16-6 sau đó có mặt tập huấn ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc thi đấu tại Philippines. Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc thi đấu AVC Cup 2026 tại Philippines. Do phải di chuyển từ thành phố Candon tới Manila (Philippines) mới có chuyến bay về nước, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ về Việt Nam vào rạng sáng ngày 16-6.

Theo chương trình chuyên môn, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có chuyến bay về TPHCM, sau đó tiếp tục di chuyển đến Đà Lạt (Lâm Đồng) tập thể lực và chuyên môn. Chương trình tập luyện tại đây sẽ kéo dài tới đầu tháng 7 sau đó đội bóng trở lại tập luyện ở Bắc Ninh.

Năm ngoái trong quá trình chuẩn bị chuyên môn cho các giải đấu quốc tế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng có giai đoạn tập tăng cường thể lực tại Tam Đảo (Phú Thọ). Năm nay, đội bóng có sự thay đổi để chọn Đà Lạt (Lâm Đồng) là nơi tăng cường thể lực.

Cũng theo kế hoạch sau AVC Cup 2026, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đề xuất bổ sung thêm lực lượng cầu thủ tập huấn. Thời gian vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn 14 cầu thủ. Nếu không có gì thay đổi, quân số bổ sung có thể có thêm 14 cầu thủ để toàn đội là 28 cầu thủ tập chuyên môn.

Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân là 14 tuyển thủ vừa tham dự AVC Cup 2026. Họ sẽ tiếp tục tập huấn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) ở giai đoạn tiếp theo.

Kết thúc AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng 3 chung cuộc. Trong đó, Trần Thị Thanh Thúy là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất giải với 106 điểm. Ngoài ra, cầu thủ Võ Thị Kim Thoa đã được nhận danh hiệu VĐV chuyền hai xuất sắc nhất tại giải.

MINH CHIẾN