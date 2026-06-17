Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ đấu giao hữu với Mông Cổ

Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội nam Mông Cổ ngay trên sân nhà.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập luyện để có phong độ tốt nhất trước khi thi đấu quốc tế. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin chia sẻ cùng SGGP cho biết ngay thời gian sắp tới, đội tuyển bóng chuyền nam Mông Cổ dự kiến sang Việt Nam tập huấn. Địa điểm tập huấn chuyên môn sẽ tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Liên đoàn bóng chuyền Mông Cổ đã làm việc sơ bộ với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam về chương trình tập huấn dự kiến trên.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có chương trình tham dự 2 chặng SEA V.League 2026. Chặng 1 của giải diễn ra tại Philippines từ ngày 15 tới 19-7. Chặng 2 sẽ giải tổ chức từ ngày 22 tới 26-7 tại Indonesia. Các đội tuyển góp mặt gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Philippines và Myanmar.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tập huấn thời gian qua tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Tuy nhiên, HLV trưởng Federico Rampazzo và cầu thủ đang chuẩn bị chuyên môn mà chưa thi đấu chính thức ở thời điểm này. Nếu có cơ hội thi đấu cọ xát với đội nam Mông Cổ ở quá trình đội bạn tập huấn tại Việt Nam, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chắc chắn có những sự điều chỉnh tốt nhất.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội), người hâm mộ đã được chứng kiến 1 ngoại binh Mông Cổ thi đấu là Batsuuri Battur (khoác áo đội nam Ninh Bình).

Sau khi có thêm bổ sung lực lượng, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập huấn 19 tuyển thủ gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Dương Văn Tiên, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Đinh Văn Phương, Lý Văn Chường, Đào Xuân Việt, Tăng Ngọc Hiếu. Trước khi thi đấu quốc tế, Ban huấn luyện và tập thể đội tuyển sẽ chọn gương mặt đảm trách vai trò đội trưởng.

Năm ngoái, Việt Nam từng là điểm tập huấn mà các đội tuyển bóng chuyền nữ Kenya, Tây Ban Nha lựa chọn trước khi tham dự giải vô địch thế giới 2025. Trong chương trình tập huấn trên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được cơ hội thi đấu tập với đội tuyển Kenya và Tây Ban Nha.

MINH CHIẾN