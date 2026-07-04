Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại Bắc Ninh tập huấn

Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội kết thúc đợt tập thể lực tại Đà Lạt (Lâm Đồng) để trở về Đại học TDTT Bắt Ninh tiếp tục rèn chuyên môn.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ tiếp tục tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh trong tháng 7. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) hoàn thành chương trình chuyên môn trong ngày 4-7. Tất cả sẽ di chuyển trở về Đại học TDTT Bắc Ninh tiếp tục tập luyện từ ngày 5-7.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thực hiện chương trình tập thể lực tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cho 14 tuyển thủ gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân. Đây là đội hình đã tham dự AVC Cup 2026 tại Philippines.

Tuy nhiên, địa điểm tập chuyên môn chính trong năm 2026 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là ở Đại học TDTT Bắc Ninh. Do đó để chuẩn bị cho các nhiệm vụ SEA V.League 2026, VTV Cup 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng 14 tuyển thủ có tên ở trên tiếp tục trở về Bắc Ninh tập huấn.

Vừa qua, quân số 14 tuyển thủ tập huấn bổ sung cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được thành lập. Các cầu thủ bắt đầu tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh thời gian qua. Trong đợt tập luyện này, đội bóng sẽ có lực lượng 28 cầu thủ để thực hiện cá phương án rèn chuyên môn.

Dù vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng trao đổi cho biết không loại trừ việc ông sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn tách biệt 2 đội hình để chương trình chuyên môn đạt hiệu quả nhất. Khi đó, các phương án lựa chọn nhân sự để tham dự từng lượt giải SEA V.League 2026 và VTV Cup 2026 do HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định.

Trước mắt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa có HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa do đang làm nhiệm vụ tại giải vô địch U18 châu Á 2026 ở Thái Lan. HLV Ngọc Hoa và các tuyển thủ Ánh Thảo, Thùy Linh, Bảo Ngọc sẽ hội quân muộn sau khi trở về từ Thái Lan.

MINH CHIẾN