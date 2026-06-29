Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại Bắc Ninh tập luyện ngày 5-7

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và các cầu thủ sẽ kết thúc tập thể lực tại Đà Lạt (Lâm Đồng) để về Bắc Ninh vào ngày 5-7.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị kết thúc tập thể lực tại Đà Lạt (Lâm Đồng) để về Bắc Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết kế hoạch tập luyện tại Bắc Ninh sẽ được thực hiện vào ngày 5-7 sắp tới.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ đang tập thể lực ở Đà Lạt (Lâm Đồng) với 14 tuyển thủ gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết khi toàn đội trở lại Bắc Ninh, dự kiến đội hình sẽ tăng cường thêm 14 tuyển thủ để có quân số 28 cầu thủ. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chia 2 đội hình tập chuyên môn để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế đã xác định trước đó. Trong đó, trọng tâm được tập trung vào giải SEA V.League 2026 và VTV Cup 2026.

Quá trình tập luyện sẽ được Ban huấn luyện chọn lựa cầu thủ phù hợp cho mỗi đội tuyển để làm nhiệm vụ quốc gia. 14 cầu thủ đang tập huấn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) là những người vừa thi đấu giành vị trí hạng 3 tại AVC Cup 2026. Dù vậy, Ban huấn luyện vẫn có thể thay đổi lực lượng khi đăng ký dự giải SEA V.League 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh trong thời gian chuẩn bị trước AVC Cup 2026. Dù vậy khi quân số tăng cường lên 28 cầu thủ vào tháng 7, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện sẽ xây dựng phương án có điểm tập luyện phù hợp để đảm bảo việc tập luyện cho cầu thủ tập trung toàn bộ vào chuyên môn.

Ông Kiệt và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hiện đã đề xuất 14 cầu thủ bổ sung tập huấn gồm Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo, Bùi Hồng Nhung, Đỗ Lại Yến Nhi, Nguyễn Thị Trà My, Lại Thị Khánh Huyền, Đinh Thị Vân, Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Phương Quỳnh, Võ Thị Thảo Nguyên, Cà Thị Tư.

MINH CHIẾN