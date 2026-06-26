Nhiều gương mặt được chú ý tại giải vô địch bóng chuyền câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026

16 đội bóng sẽ góp mặt tại giải bóng chuyền vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026 và cuộc tranh tranh được chờ đợi sẽ có chất lượng chuyên môn cao nhất.

Tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Ánh Thảo được đội nữ Hà Nội đăng ký dự giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều gương mặt quen thuộc thi đấu

Giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026 được dành cho các đội bóng trẻ của 16 đội (8 nam, 8 nữ) đang góp mặt ở giải vô địch quốc gia. Chính vì thế, việc tham dự giải đấu là bắt buộc đối với từng đơn vị để đảm bảo yêu cầu đối với công tác đào tạo, huấn luyện VĐV trẻ theo quy định của bóng chuyền Việt Nam.

Dù là cấp độ trẻ, tuy nhiên, người hâm mộ sẽ có cơ hội xem nhiều gương mặt quen thuộc đã góp mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia và từng thi đấu tại giải vô địch quốc gia trong những năm gần đây ra sân tranh tài.

Giải năm nay có thể kể tới một số cầu thủ đã được đơn vị chủ quản đăng ký sơ bộ như Bùi Hữu Đạt, Trần Văn Nam (Biên Phòng MB), Nguyễn Hữu Trình, Phạm Xuân Sinh (Thể Công Tân Cảng), Tăng Ngọc Hiếu (Sanest Khánh Hòa), Phạm Văn Chung (Ninh Bình), Nguyễn Vân Hà (Ngân hàng Công Thương), Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Thùy Linh, Đỗ Quế Trân (Hà Nội), Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Mai Quỳnh, Lê Thị Hằng, Phạm Quỳnh Hương, Lại Thị Khánh Huyền, Ngô Thị Bích Huệ (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Châm Anh (Hóa chất Đức Giang), Phạm Cao Trâm Anh (VTV Bình Điền Long An), Quách Kim Luyến, Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa)…

Trên lý thuyết, danh sách sơ bộ đã được các đơn vị đăng ký với Ban tổ chức. Lực lượng 14 cầu thủ chính thức sẽ được từng đơn vị rút gọn lại trước khi đăng ký chính thức ở cuộc họp kỹ thuật trước thời điểm tranh tài.

Tuy nhiên, một số cầu thủ trẻ được đăng ký tham dự giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026 đã và sẽ có tên tập huấn tại đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam. Nếu họ thi đấu tại giải cũng đồng thời các đội tuyển quốc gia sẽ mất quân số trong thời gian tập huấn chuyên môn.

Vai trò mới của HLV Kim Huệ, Nguyệt Anh

HLV Kim Huệ (áo trắng) sẽ là HLV trưởng đội nữ trẻ Ninh Bình dự giải đấu trên sân nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, cầu thủ Phạm Thị Nguyệt Anh đã được đội trẻ Binh chủng Thông tin đăng ký ở vai trò HLV phó. Cô sẽ hỗ trợ công tác huấn luyện cho HLV trưởng Nguyễn Trọng Linh ở giải đấu. Đây là lần đầu tiên, Nguyệt Anh được đảm trách vị trí HLV ở 1 tuyến của đơn vị chủ quản.

Cô vẫn đang là cầu thủ thi đấu cho đội Binh chủng Thông tin tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Việc Nguyệt Anh góp mặt trong thành phần ban huấn luyện đội trẻ Binh chủng Thông tin đã cho thấy tương lai gần ở việc rời sân đấu để chuyển sang công tác mới của cựu tuyển thủ quốc gia này.

Trong khi đó, HLV Phạm Kim Huệ lần đầu được đăng ký với vai trò HLV trưởng đội nữ trẻ Ninh Bình thi đấu 1 giải thuộc hệ thống quốc gia. Hiện tại, chịu trách nhiệm huấn luyện đội nữ trẻ Ninh Bình đang là HLV Nguyễn Ngọc Dũng nhưng do đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nên ông Dũng không tham gia giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026.

Cũng ở đăng ký tại giải, các HLV Đinh Văn Đại (Hóa chất Đức Giang) và Vũ Thị Hoa (Thanh Hóa) được đơn vị chủ quản ghi tên làm nhiệm vụ chuyên môn. Hai HLV này đang làm việc trong Ban huấn luyện đội nữ U18 Việt Nam nên sẽ trở lại đơn vị chủ quản chuẩn bị chuyên môn cho cầu thủ của mình vào tháng 7, sau khi về nước từ Thái Lan.

16 đội dự giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026 gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội, Hưng Yên, Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa (nữ) và Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Công an TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, TPHCM (nam).

Giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2026 sẽ tổ chức từ ngày 17-7 tới 28-7 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Ngay sau giải này, địa điểm tranh tài sẽ tiếp tục tổ chức chặng thứ nhất SEA V.League 2026 với sự góp mặt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN