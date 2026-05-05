Đội bóng chuyền nữ TPHCM tự tin tranh tấm vé thăng hạng

Sau 1 năm, đội bóng chuyền nữ TPHCM đang có sự quyết tâm trở lại để tìm cơ hội giành tấm vé quyết định thăng hạng ở mùa giải năm nay.

HLV Trần Hiền vẫn tin tưởng vào sự tập trung chuyên môn của các cầu thủ thi đấu giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

11 đội bóng nữ tham dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 đã và đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để hướng tới những cuộc tranh tài đầu tiên tại vòng bảng năm nay được khởi tranh ở Điện Biên từ ngày 16-5 tới đây.

Trong tâm tư của mình, HLV Trần Hiền (đội nữ TPHCM) từng chia sẻ rằng bà và các cầu thủ vẫn đau đáu tìm cơ hội để có kết quả tốt nhất nhằm hướng tới suất thăng hạng tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2027.

Năm ngoái, dù đã nỗ lực thi đấu, thầy trò HLV Trần Hiền không thể có được kết quả tốt nhất và nuối tiếc chia tay giải vô địch quốc gia 2025.

Trở lại với mùa giải năm nay, đội bóng chuyền nữ TPHCM có 3 sự bổ sung lực lượng quan trọng là phụ công đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh, chủ công Phan Khánh Vy và chuyền hai Nguyễn Thị Hoài Mi. Trong số này, Kim Thanh và Khánh Vy là cầu thủ nhiều kinh nghiệm đã thi đấu tại giải vô địch quốc gia và từng lên ngôi vô địch cùng đội bóng cũ VTV Bình Điền Long An. Hoài Mi đã từng thi đấu đạt các kết quả tốt nhất với đội nữ Ninh Bình trước khi tới TPHCM. Dẫu vậy, khi tới với đội nữ TPHCM, cả 3 tay đập đều đặt quyết tâm cao nhất để giành thành tích cùng đội bóng nữ TPHCM.

Theo đánh giá của HLV Trần Hiền, cơ hội để giành được kết quả tốt nhất của đội bóng chuyền nữ TPHCM tại giải vô địch hạng A toàn quốc năm nay không phải không có. Nhưng trên hết, đội bóng phải giữ được sự tập trung. Từ khi tập luyện chuyên môn đầu năm nay, HLV Trần Hiền cùng Ban huấn luyện yêu cầu từng cầu thủ phải đảm bảo được yếu tố hàng đầu là thể lực. Từ đó, các miếng chiến thuật được xây dựng để đội bóng hoàn thiện hơn.

Sơ bộ, đội nữ TPHCM đăng ký các cầu thủ chuẩn bị cho giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 gồm Đào Thị Nhung, Phan Khánh Vy, Đặng Thị Huỳnh Nhi, Nguyễn Thị Nhã Phương, Ngô Thị Lương Quỳnh, Đặng Thị Mỹ Duyên, Dương Thị Yến Nhi, Phan Trần Thanh Mai, Lê Thị Mỹ Xuyên, Thạch Thị Sâm Ás, Huỳnh Thị Hoa Lý, Hoàng Thị Thanh Ngọc, Trương Mộng Kha, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Hoài Mi, Lê Thị Diễm Phương, Hồ Thị Bích Diệp. Trong đó, Kim Thanh đảm trách vai trò đội trưởng.

Ưu tiên trên hết của HLV Trần Hiền là cầu thủ phải giành được kết quả tốt tại vòng bảng ở Điện Biên (tranh tài từ ngày 16-5 tới 30-5). Sau đó, cầu thủ phải giữ được phong độ để giành tấm vé tham dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2026 vào tháng 12. Đó sẽ là thời điểm quyết định của đội nữ TPHCM.

Về lý thuyết, 11 đội bóng nữ tham dự giải năm nay giữ cơ hội tranh suất thăng hạng như nhau. Dù vậy, với sự đầu tư và mục tiêu cụ thể của từng đơn vị, giới chuyên môn thấy cuộc cạnh tranh thực chất để tìm cơ hội giành suất thăng hạng vẫn ở một số đội bóng gồm TPHCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Đội bóng chuyền nữ TPHCM xuất quân tham dự giải vô địch hạng A toàn quốc 2026. Ảnh: HVF

Một năm trước, giới chuyên môn đã chứng kiến cuộc so tài đầy kịch tính tại chung kết nội dung nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 giữa Hà Nội và Quảng Ninh. Khi đó, 2 đội bóng đều đưa ra lực lượng tốt nhất, có các tuyển thủ quốc gia trong đội hình cũng như sở hữu ngoại binh. Chung cuộc, đội Hà Nội vượt lên giành chiến thắng để có suất thăng hạng. Từ cuộc đấu đó, người hâm mộ thấy rằng sự cạnh tranh thành tích tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc là không dễ dàng. Thế nên, HLV Trần Hiền và cầu thủ nữ TPHCM rất thận trọng với mùa giải năm nay nhưng trên hết là có quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Ngày 4-5, đội bóng chuyền nữ TPHCM đã được sự động viên của lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM và Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT TPHCM, Liên đoàn bóng chuyền TPHCM tổ chức xuất quân chúc lên đường thi đấu hiệu quả tại Điện Biên.

MINH CHIẾN