Phụ công Lưu Thị Huệ nhận suất dự ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trong thành phần 12 tuyển thủ chính thức dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), với gương mặt quen thuộc Lưu Thị Huệ.

Phụ công Lưu Thị Huệ (18) thay vị trí của Vi Thị Như Quỳnh để góp mặt ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết định trao suất dự ASIAD 20 cho phụ công Lưu Thị Huệ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể có chủ công Vi Thị Như Quỳnh trong đội hình ASIAD 20 vì lý do sức khỏe. Do vậy, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện chọn bổ sung phụ công Lưu Thị Huệ để đảm bảo 12 suất tham dự chính thức.

Danh sách 12 gương mặt bóng chuyền nữ Việt Nam sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20 gồm: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi (chuyền hai), Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến (libero), Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương (chủ công), Nguyễn Thị Trà My (đối chuyền), Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy (phụ công).

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn giữ trọng trách là Đội trưởng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại kỳ ASIAD 20.

Lưu Thị Huệ là phụ công có nhiều kinh nghiệm. Vừa qua, cô được tham dự Giải vô địch châu Á 2026 cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Lưu Thị Huệ nhận suất thi đấu quan trọng vào phút chót. Năm ngoái, cô từng được Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trao cơ hội dự SEA Games 33-2025 vào thời điểm cuối cùng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn tập huấn 1 tuần tại Đại học TDTT Bắc Ninh trước khi sang Nhật Bản dự ASIAD 20 vào ngày 14-9.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Ban huấn luyện hướng đến mục tiêu giành vị trí hạng 4 tại ASIAD 20. Tại ASIAD 19, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vào bán kết nhưng không giành được huy chương chung cuộc.

MINH CHIẾN