Đội Hóa chất Đức Giang thuê tuyển thủ quốc gia Đức

Đội nữ Hóa chất Đức Giang thuê ngoại binh quan trọng chuẩn bị cho vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, đội nữ Hóa chất Đức Giang chính thức bổ sung ngoại binh chủ công Tia Pimmer giúp hoàn thiện đội hình tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Hà cho biết: “Hiện tại, toàn đội đang tập trung chuẩn bị và hướng đến nhiệm vụ giành kết quả tốt nhất tại vòng 2 của giải đấu năm nay. Hy vọng, từng cầu thủ giữ vững phong độ của mình”.

Pia Timmer sẽ là ngoại binh chất lượng nhất tới Việt Nam thi đấu trong tháng 10 này. Tay đập này là thành viên Đội tuyển bóng chuyền nữ Đức đã tham dự giải quốc tế National League 2026 vừa qua.

Sở hữu chiều cao 1m88, chủ công Pia Timmer có khả năng bật đà tấn công 3m05.

Sự bổ sung Pia Timmer giúp đội nữ Hóa chất Đức Giang nổi lên là một trong những ứng viên sáng giá vượt qua vòng bảng của vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 để góp mặt bán kết năm nay.

Ngoài sự có mặt của Pia Timmer, HLV Nguyễn Hữu Hà cho biết cựu tuyển thủ quốc gia Trần Tú Linh sẽ tái xuất thi đấu tại vòng 2.

Tú Linh là tay đập hàng đầu của đội bóng và Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam những năm trước đây. Cô gặp chấn thương năm 2025 sau đó phải phẫu thuật và nghỉ hồi phục.

Thời điểm hiện tại, Tú Linh trở lại tập luyện với 100% thể lực và hòa hợp cùng lối chơi chung.

Đội nữ Hóa chất Đức Giang vẫn khát khao ngôi vô địch quốc gia nên sự chuẩn bị với lực lượng cầu thủ nòng cốt có phong độ cao nhất thi đấu vòng 2.

Trong lịch sử, đội có 5 lần liên tiếp thất bại ở trận chung kết từ năm 2020 đến 2024.

Chủ công Pia Timmer sẽ khoác áo đội Hóa chất Đức Giang. Ảnh: PIA TIMMER

Năm ngoái, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Hà đứng hạng 5 tại Giải vô địch quốc gia 2025. Tuy vậy, Hóa chất Đức Giang trở lại bằng phong độ cao tại vòng 1 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 với 6 trận thắng, 1 trận thua để tạm có vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Ban huấn luyện đội bóng xác nhận, phụ công tuyển thủ quốc gia Trần Thị Bích Thủy sẽ làm nhiệm vụ tại vòng 2, sau đó mới sang Nhật Bản thi đấu.

Do đó, lực lượng của đội có nhiều gương mặt hàng đầu gồm Pia Timmer, Tichaya Boonlert, Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy, Trần Tú Linh, Lê Thị Yến, Bùi Hồng Nhung, Cao Thị Hoa Thắm…

Tại vòng 1, đội Hóa chất Đức Giang đã thuê chủ công tuyển thủ Thái Lan Kuttika Kaewpin. Trong lịch sử, đội từng thuê những ngoại binh có giá trị chuyển nhượng cao nhất nhì làng bóng chuyền nữ Việt Nam như Polina Rahimova (Azerbaijan), Laetitia Moma Bassoko (Cameroon), Sharon Chepchumba Kiprono (Kenya). Vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 tổ chức tại Vĩnh Long từ 14-10 tới 25-10.

MINH CHIẾN