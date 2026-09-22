Phụ công Bích Thủy sang Nhật Bản, không dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Tuyển thủ Trần Thị Bích Thủy chắc chắn không thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sắp tới diễn ra tại TPHCM.

Trần Thị Bích Thủy (26) sẽ không dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 do phải thi đấu tại Nhật Bản. Ảnh: VFV

Phụ công Trần Thị Bích Thủy sẽ không đăng ký trong danh sách đội bóng chuyền nữ Thể thao Hà Nội dự tranh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đội nữ Hóa chất Đức Giang của cô cùng đội nữ Hà Nội sẽ kết hợp lực lượng thi đấu môn bóng chuyền nữ cho Thể thao Hà Nội tại Đại hội.

Trần Thị Bích Thủy vẫn dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 cùng đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10.

Sau giải, Bích Thủy sẽ sang Nhật Bản khoác áo cho đội Okayama Seagulls. Thời điểm cô thi đấu tại Nhật Bản trùng thời gian Đại hội thi đấu tại TPHCM.

Trần Thị Bích Thủy đang thi đấu cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 20. Cô và đồng đội về nước vào ngày 23-9. Sau đó, Bích Thủy trở lại đội bóng chủ quản, trước khi tới Vĩnh Long tiếp tục thi đấu.

Trần Thị Bích Thủy và Trần Thị Thanh Thúy là 2 tuyển thủ nữ Việt Nam có hợp đồng thi đấu tại Giải vô địch Nhật Bản 2026-2027.

Hiện tại, Bích Thủy là phụ công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) từ ngày 25-11 tới 11-12.

MINH CHIẾN