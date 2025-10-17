Hai cầu thủ Thanh Thúy, Bích Thủy sẽ kịp thời gian tham dự SEA Games 33

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã tiết lộ các cầu thủ Thanh Thúy và Bích Thủy sẽ kịp góp mặt cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ kịp thời gian hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

Trần Thị Thanh Thúy đang thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo đội Gunma Green Wings. Sau giải vô địch quốc gia 2025 vừa kết thúc tại Ninh Bình, phụ công Trần Thị sẽ sang Nhật Bản khoác áo đội Okayama Seagulls.

“Chúng tôi đã trao đổi cùng Bích Thủy và Thanh Thúy. Hai cầu thủ sẽ đảm bảo được thời gian kịp góp mặt tham dự SEA Games 33-2025. Tháng 12 là giai đoạn giải bóng chuyền Nhật Bản vẫn thi đấu tuy nhiên các đội bóng sẽ chấp thuận để Bích Thủy và Thanh Thúy về làm nhiệm vụ quốc gia”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi cùng SGGP sau lễ bế mạc giải vô địch quốc gia 2025. Qua tìm hiểu, dự kiến Thanh Thúy sẽ về nước ngày 2-12 để hội quân với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Bích Thủy cũng có thể trở về vào thời điểm trên.

Theo quy định của môn bóng chuyền, các đội tham dự SEA Games 33-2025 (nội dung trong nhà) được đăng ký tối đa 14 cầu thủ.

2 năm trước tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, Thanh Thúy và Bích Thủy cùng có tên trong đội hình chính thức và giành HCB sau trận chung kết để thua 1-3 trước đối thủ Thái Lan. Từ đầu năm 2025, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới giành HCV SEA Games 33-2025. Trong giai đoạn đầu của năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự các giải AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025, Shanghai Future Stars 2025, SEA V.League 2025, vô địch thế giới 2025.

Nội dung bóng chuyền trong nhà nữ SEA Games 33-2025 dự kiến tổ chức từ ngày 10 tới 15-12 tại Bangkok (Thái Lan).

MINH CHIẾN