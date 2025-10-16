Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: HLV Ngọc Hoa lần đầu có ngôi vô địch quốc gia cùng VTV Bình Điền Long An

Đội VTV Bình Điền Long An giành ngôi vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Trận chung kết nội dung nữ giải đấu năm nay diễn ra vào tối muộn ngày 16-10 là cuộc so tài giữa đội VTV Bình Điền Long An cùng Ninh Bình. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa hiểu rằng, đây là trận đấu khó khắn bởi cầu thủ Ninh Bình có lợi thế sân nhà cũng như các vị trí có khả năng chuyên môn cao. Chính vậy, HLV Ngọc Hoa cùng ban huấn luyện yêu cầu từng cầu thủ phải giải quyết tốt các tình huống trên sân.

Ván thứ nhất, chủ nhà Ninh Bình là đội vượt lên giành chiến thắng với kết quả 25/16 nhờ sự mạnh mẽ của ngoại binh Paskova cùng mũi đánh Đinh Thị Thúy. Lấy lại bình tĩnh, HLV Ngọc Hoa điều chỉnh đội hình để cầu thủ VTV Bình Điền Long An chơi tự tin hơn tại ván 2, qua đó giành lại chiến thắng với tỷ số 25/17.

Kể từ đây, cầu thủ 2 đội bám đuổi tỷ số từng ván đấu. Đội Ninh Bình tiếp tục giành chiến thắng 25/21 trong ván thứ 3 còn VTV Bình Điền Long An giữ lại thế cân bằng với điểm số 28/26 ở ván thứ 4. Trận chung kết buộc phải bước vào ván thứ 5 để giải quyết kết quả. Trong ván đấu này, Lan Vy, Roni Jones-Perry là những người chơi hiệu quả để giúp đội VTV Bình Điền Long An vượt lên với kết quả 15/12.

Chung cuộc, đội VTV Bình Điền Long An thắng 3-2. Chiến thắng giúp HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa lần đầu lên ngôi vô địch quốc gia ở vai trò HLV trưởng của đội bóng. Đồng thời, đội bóng này cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch đã có từ mùa giải năm ngoái.

Ở trận tranh hạng 3 nội dung nam diễn ra cùng buổi tối ngày 16-10, đội Công an TPHCM đã thắng 3-1 trước chủ nhà Ninh Bình.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa: “Đây là chiến thắng nhiều cảm xúc. Đội hình của chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ tuy nhiên ban huấn luyện vẫn động viên tất cả cầu thủ cùng nỗ lực thi đấu để giành thành tích cao nhất. Chúng tôi đã bảo vệ được ngôi vô địch nên đây là kết quả không thể tốt hơn”.

Đội VTV Bình Điền Long An đã nhận thưởng lớn với chức vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN Với chức vô địch quốc gia 2025, ngoài khoản thưởng 500 triệu đồng của Ban tổ chức, tập thể đội VTV Bình Điền Long An còn được nhận 1,5 tỷ đồng tiền thưởng từ các đơn vị thành viên của Công ty Cổ phân Bình Điền Long An.

Các VĐV nhận danh hiệu cá nhân. Ảnh: MINH CHIẾN Ban tổ chức đã trao thưởng 500 triệu đồng cho mỗi đội vô địch nam, nữ tại giải. Ngoài ra, các danh hiệu cá nhân cũng được trao tại ngày bế mạc. Danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn Ngọc Thuân (Biên Phòng MB) và Paskova (Ninh Bình); cầu thủ phòng thủ xuất sắc nhất là Nguyễn Khánh Đang (VTV Bình Điền Long An) và Cao Đức Hoàng (Thể Công Tân Cảng); cầu thủ chuyền 2 xuất sắc nhất là Đinh Văn Duy (Biên Phòng MB) và Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An).

MINH CHIẾN