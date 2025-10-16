Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Đội nữ TPHCM ngậm ngùi xuống hạng

Các tay đập của bóng chuyền nữ TPHCM đã có cơ hội để giữ tấm vé trụ hạng nhưng tại trận quyết định, họ đã thi đấu không thành công.

HLV Trần Hiền và đội nữ TPHCM không thể trụ hạng thành công tại giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận “chung kết ngược” tranh tấm vé trụ hạng nội dung nữ giữa đội TPHCM và đội Hưng Yên đã diễn ra chiều ngày 16-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Năm nay, trận đấu mang ý nghĩa quyết định với từng đội bởi bên nào chiến thắng sẽ tiếp tục ở lại giải vô địch quốc gia. Vì lẽ đó, HLV Trần Hiền (TPHCM) và Trần Văn Giáp (Hưng Yên) đều tập trung chỉ đạo cầu thủ phải thi đấu hết khả năng chuyên môn. Trong đó, 2 ngoại binh Helena Grozer (Hưng Yên) và Aidachi Aguero Aguilera (TPHCM) được chờ đợi chơi bùng nổ giúp đội bóng của mình chiếm ưu thế.

Thực tế trên sân, Helena Grozer là người đảm trách tốt nhiệm vụ khi thi đấu chắc chắn phòng thủ bước 1 giúp đội Hưng Yên có bóng triển khai tấn công thuận lợi. Cùng với tay đập này, chủ công Nguyễn Thị Uyên cũng thi đấu trong trận đấu quyết định của mùa giải. Bên kia mành lưới, hàng chắn của đội nữ TPHCM không đạt sự hiệu quả nhất nên để cầu thủ Hưng Yên đập bóng ghi điểm hiệu quả.

Sau 3 ván đấu, đội nữ TPHCM để thua với tỷ số 0-3 (15/25, 19/25, 22/25). Trận thua khiến đội TPHCM chính thức xuống hạng tại giải vô địch quốc gia năm nay. Năm ngoái, đội TPHCM đã thi đấu và vô địch giải hạng A toàn quốc 2024 để giành suất thăng hạng nhưng sau 1 mùa giải, thầy trò HLV Trần Hiền không giữ được tấm vé ở lại giải vô địch quốc gia.

Với đội Hưng Yên, dù đã trụ hạng, tuy nhiên giới chuyên môn nhìn nhận nếu đội hình không giữ được sự vượt trội chuyên môn thì rất khó giành được thành tích tốt ở các mùa giải tiếp theo.

MINH CHIẾN