Lịch thi đấu chung kết giải bóng chuyền quốc gia ngày 16-10

Hôm nay, giải đấu sẽ khép lại với những trận đấu cuối cùng. Trong đó tâm điểm là cuộc đọ sức chung kết nữ giữa VTV Bình Điền Long An và chủ nhà Ninh Bình.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trận chung kết trong ngày 16-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết nữ của mùa giải năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình. Hai đội bóng đã thể hiện phong độ xuất sắc tại bán kết để lọt vào trận tranh ngôi vô địch.

Lần lượt HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hướng đến ngôi vô địch năm nay. Trên lý thuyết, đội VTV Bình Điền Long An được đánh giá ưu thế hơn do đang giữ vai trò đương kim vô địch. Tuy nhiên, đội Ninh Bình được thi đấu trên sân nhà cũng có ưu thế của mình. Khán giả rất hy vọng cuộc đọ sức sẽ tạo ra những pha bóng đẹp để xứng đáng là trận tranh ngôi vô địch quyết định.

Trong khi đó, nội dung nữ cũng có trận quyết đấu tranh suất trụ hạng giữa Hưng Yên và TPHCM. Đội bóng nào chiến thắng sẽ giành suất trụ hạng. Ngoài trận chung kết được quan tâm thì trận đấu này được giới chuyên môn đánh giá đúng nghĩa “chung kết ngược” của mùa giải.

Với nội dung nam, chủ nhà Ninh Bình sẽ gặp Công an TPHCM tại trận tranh hạng 3. Dù 2 đội bóng không còn cơ hội chạm tay vào ngôi vô địch nhưng HLV Bùi Trung Thảo và Dương Tấn Vinh đều quyết tâm có kết quả tốt nhất để đứng trong top 3 mùa giải năm nay. Nội dung nam còn trận đấu phân hạng cuối cùng giữa Tây Ninh và Hà Nội. Kết quả của trận đấu không còn ý nghĩa về tranh trụ hạng nên chỉ là đạt kết quả đúng thủ tục.

Lịch thi đấu ngày 16-10:

12 giờ 00: Hưng Yên – TPHCM (nữ)

14 giờ 30: Tây Ninh – Hà Nội (nam)

17 giờ 30: Ninh Bình – Công an TPHCM (nam, hạng 3)

20 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Ninh Bình (nữ, chung kết)

MINH CHIẾN