Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia ngày 13-10

Ngày thi đấu sẽ chứng kiến 2 trận bán kết còn lại để giới chuyên môn tìm ra những đội bóng cuối cùng lọt vào chung kết.

Đội nữ Ninh Bình sẽ thi đấu trận bán kết trong ngày tranh tài 13-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội Binh chủng Thông tin sẽ thi đấu cùng chủ nhà Ninh Bình tại trận bán kết nữ thứ 2 của giải đấu vào tối ngày 13-10. Năm ngoái, các cầu thủ áo lính Binh chủng Thông tin không vào bán kết giải đấu. Năm nay, đội bóng này có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là vị trí HLV trưởng. Vì vậy, Binh chủng Thông tin đã thi đấu tốt tại vòng bảng để lọt vào top 4 đội xuất sắc nhất.

Hiện tại, HLV trưởng đội Binh chủng Thông tin là ông Phạm Văn Long. Ông Long từng cho biết đội bóng của mình thi đấu chắc chắn từng trận đấu để đảm bảo kết quả tốt nhất.

Đội nữ Ninh Bình không có cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền thi đấu. Vì vậy, sức mạnh đã bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, HLV Thái Thanh Tùng vẫn còn nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh và được sự cổ vũ của khán giả nhà.

Trận bán kết nam giữa Thể Công Tân Cảng và Công an TPHCM tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Dù vắng mặt ngoại binh Kubiak nhưng đội Công an TPHCM vẫn có sức mạnh với dàn cầu thủ nội binh chất lượng. Trong đó, 3 cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy, Quản Trọng Nghĩa và Giang Văn Đức sẽ đóng vai trò quan trọng vào sự thành công của đội hình Công an TPHCM. Đội Thể Công Tân Cảng tiếp tục lọt vào bán kết giải vô địch quốc gia. Hiện tại, HLV Thái Anh Văn rất tin tưởng học trò đủ khả năng giành kết quả tốt nhất tại trận đấu quyết định này để tìm suất vào chung kết.

Lịch thi đấu ngày 13-10:

12 giờ 00: TPHCM – Thanh Hóa (nữ)

14 giờ 30: Hà Nội – Đà Nẵng (nam)

17 giờ 30: Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (nữ, bán kết)

20 giờ 00: Công an TPHCM – Thể Công Tân Cảng (nam, bán kết)

MINH CHIẾN