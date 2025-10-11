Lịch thi đấu vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia ngày 11-10

Hôm nay giải đấu tiếp tục với các lượt trận của vòng phân hạng và tranh suất trụ hạng tại nội dung nam và nữ.

Đội nữ TPHCM phải tham dự cuộc đua tranh suất trụ hạng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các đội nam, nữ không góp mặt bán kết sẽ bước vào thi đấu phân hạng và tranh suất trụ hạng từ ngày 11-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Ngoài cuộc đua tranh ngôi vô địch, cuộc đấu tranh suất trụ hạng cũng diễn ra hấp dẫn tại năm nay. 4 đội nam, 4 đội nữ vào vòng đấu này sẽ phải thi đấu nỗ lực mới có cơ hội trụ hạng thành công. 2 đội bóng không đạt kết quả tốt nhất tại vòng bảng là nữ TPHCM và nam Tây Ninh được dự báo gặp nhiều vất vả trong cuộc chiến trụ hạng năm nay.

Thầy trò HLV Trần Hiền (TPHCM) sẽ bước vào trận đầu tiên của vòng đấu phân hạng và trụ hạng trước đội Hóa chất Đức Giang lào cai. Đây tiếp tục là thử thách đối với các cô gái TPHCM. Đội Hóa chất Đức Giang lào cai lần đầu tiên phải thi đấu vòng này sau nhiều năm tham dự giải vô địch quốc gia nhưng vẫn còn đủ lực lượng quan trọng để giữ vị trí trụ hạng chung cuộc. Trong khi đó, đội Thanh Hóa và Hưng Yên thi đấu cùng nhau tại trận đầu tiên của lượt này.

HLV Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa) và Trần Văn Giáp (Hưng Yên) đang có sự chuẩn bị tốt nhất để các học trò giành kết quả tốt ngay trận đầu của lượt đấu.

Với nội dung nam, cựu vô địch quốc gia Sanest Khánh Hòa sẽ thi đấu với đội Hà Nội trong ngày 11-10 còn Đà Nẵng đối đầu với Tây Ninh. Hai cặp đấu này đều có giá trị quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng để mỗi đội tìm cơ hội giữ vị trí cho mình.

Lịch thi đấu ngày 11-10:

12 giờ 00: Hóa chất Đức Giang lào cai – TPHCM (nữ)

14 giờ 30: Sanest Khánh Hòa – Hà Nội (nam)

17 giờ 30: Thanh Hóa – Hưng Yên (nữ)

20 giờ 00: Đà Nẵng – Tây Ninh (nam)

MINH CHIẾN