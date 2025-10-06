Lịch thi đấu chính thức vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu chính thức để người hâm mộ và truyền thông theo dõi bắt đầu từ ngày 7-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Cầu thủ bóng chuyền cả nước sẽ tham dự vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 tại Ninh Bình từ ngày 7-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lịch thi đấu chỉ có một chút thay đổi nhưng không đáng kể so với lịch sơ bộ ban đầu. Chương trình tranh tài giai đoạn 2 (vòng 2) giải vô địch quốc gia 2025 được diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình gồm nội dung nam và nội dung nữ.

Các đội sẽ thi đấu những trận còn lại của vòng bảng tại vòng 2 từ ngày 7-10 tới 10-10. Sau đó, giải tổ chức vòng chung kết và lượt tranh vé trụ hạng. Bán kết của giải sẽ diễn ra các ngày 12-10 và 13-10. Chung kết nam tổ chức ngày 15-10 còn chung kết nữ là ngày 16-10.

Ban tổ chức đã bán vé để người hâm mộ vào theo dõi với mệnh giá 100.000 đồng/vé (vòng bảng) và 200.000 đồng/vé (vòng chung kết, lượt tranh trụ hạng). Mỗi vé có giá trị trong ngày do vậy người hâm mộ được theo dõi đầy đủ các trận khi có mặt tại nhà thi đấu.

Theo lịch, trận đấu sớm nhất được tổ chức lúc 12 giờ trưa và muộn nhất là 20 giờ trong mỗi ngày.

Hiện tại, đội VTV Bình Điền Long An là đương kim vô địch nữ còn đội Biên Phòng MB là đương kim vô địch nam. Kết thúc giai đoạn thứ nhất năm nay, mỗi đội đã thi đấu 5 trận, đội Công an TPHCM (nam) và Ninh Bình (nữ) tạm dẫn đầu với kết quả toàn thắng.

Lịch thi đấu vòng bảng giai đoạn 2: Ngày 7-10 12h00 Ngân hàng Công Thương – Hưng Yên (nữ) 14h30 Sanest Khánh Hòa – Thể Công Tân Cảng (nam) 17h00 Hóa chất Đức Giang lào cai – Thanh Hóa (nữ) 20h00 Công an TPHCM – Đà Nẵng (nam) Ngày 8-10 12h00 TPHCM – VTV Bình Điền Long An (nữ) 14h30 Tây Ninh – Hà Nội (nam) 17h30 Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (nữ) 20h00 Ninh Bình – Biên Phòng MB (nam) Ngày 9-10 12h00 Ngân hàng Công Thương – Thanh Hóa (nữ) 14h30 Sanest Khánh Hòa – Đà Nẵng (nam) 17h30 Hưng Yên – Binh chủng Thông tin (nữ) 20h00 Thể Công Tân Cảng – Hà Nội (nam) Ngày 10-10 12h00 Hóa chất Đức Giang lào cai – VTV Bình Điền Long An (nữ) 14h30 Công an TPHCM – Biên Phòng MB (nam) 17h30 Ninh Bình – TPHCM (nữ) 20h00 Tây Ninh – Ninh Bình (nam)

MINH CHIẾN