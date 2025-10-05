15 đội đăng ký ngoại binh tại vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2025

Như vậy 1 đội bóng không có ngoại binh tại giai đoạn thứ 2 giải vô địch quốc gia 2025 là nữ TPHCM.

Ngoại binh của đội VTV Bình Điền Long An đã tập luyện tích cực khi có mặt ở Ninh Bình. Ảnh: VTVBDLA

Thông tin từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết ngày 5-10, 15/16 đội tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 đăng ký VĐV ngoại.

Trong đó, đội nữ TPHCM sẽ không có ngoại binh ở lượt đấu này. Trước đó, HLV trưởng Trần Hiền từng trao đổi với SGGP cho biết Ban huấn luyện và các cầu thủ đang tích cực chuẩn bị chuyên môn để đảm bảo tốt nhất kết quả thi đấu tại Ninh Bình.

Ở giai đoạn thứ nhất, đội nữ TPHCM từng thuê chủ công Cuba Lianet García Anglada nhưng cô không sang Việt Nam trong giai đoạn thứ 2 này.

Như vậy giải vô địch quốc gia của môn bóng chuyền vẫn chưa được chứng kiến tất cả các đội bóng tăng cường VĐV ngoại trong các giai đoạn thi đấu. Từ khi cầu thủ ngoại được cho phép thi đấu tại giải vào năm 2022, không phải lúc nào các đội bóng cũng thuê ngoại binh. Giai đoạn đầu của giải năm nay, đội nam Hà Nội không có ngoại binh. Dẫu thế tại giai đoạn thứ 2, đội này tăng cường 1 vị trí chủ công là ngoại binh tới từ Campuchia.

Theo thông báo của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, các đội Hóa chất Đức Giang lào cai (nữ) và Công an TPHCM (nam) là 2 đại diện duy nhất sẽ có 2 ngoại binh tham gia đội hình. HLV trưởng Nguyễn Hữu Hà có 2 ngoại binh người Thái Lan là Tichaya Boonlert và Kuttika Kaewpin trong khi đội Công an TPHCM có Kubiak (Ba Lan), Martin Licek (CH Czech).

Chủ công Kubiak đã sang Việt Nam chuẩn bị thi đấu. Ảnh: CATPHCM

Theo ghi nhận của SGGP, 15 ngoại binh đã có mặt tại Việt Nam. Người đặt chân tới Ninh Bình muộn nhất là chủ công Kubiak, vào chiều tối ngày 4-10.

Danh sách các ngoại binh sẽ tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025: Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan, Biên Phòng MB), Federico Pereyra (Argentina, Sanest Khánh Hòa), Rivan Nurmulki (Indonesia, Thể Công Tân Cảng), Yaisel Punales Mendieta (Cuba, Ninh Bình), Agil Anggara (Indonesia, Đà Nẵng), Anurak Phanram (Thái Lan, Tây Ninh), Kuon Mom (Campuchia, Hà Nội), Michal Kubiak, Martin Licek (Công an TPHCM) và Roni Jones-Perry (Mỹ, VTV Bình Điền Long An), Tichaya Boonlert, Kuttika Kaewpin (Hóa chất Đức Giang lào cai), Miroslava Paskova (Bulgaria, Ninh Bình), Leah Hardeman (Mỹ, Thanh Hóa), Irina Voronkova (Nga, Binh chủng Thông tin), Anna Belyanskaya (Nga, Ngân hàng Công Thương), Helena Grozer (CH Séc, Hưng Yên).

Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7-10 đến 16-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Ban tổ chức bắt đầu bán vé phục vụ khán giả vào xem thi đấu.

MINH CHIẾN