Nhiều ngoại binh nữ đã sang Việt Nam dự vòng 2 giải vô địch quốc gia

Cầu thủ Bulgaria Miroslava Paskova sẽ trở lại thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội đương kim vô địch chờ đón chủ công Roni Jones-Perry

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An chia sẻ cùng SGGP: “Cầu thủ Roni Jones-Perry sẽ có mặt tại Việt Nam ngày 1-10. Sau khi có mặt, cầu thủ sẽ tập luyện làm quen đội hình và tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia cùng chúng tôi”. HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã xác định 13 cầu thủ nội tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Roni Jones-Perry sẽ là gương mặt cuối cùng để đội bóng hoàn tất lực lượng.

Roni Jones-Perry được chia sẻ là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền Mỹ. Do vậy, chủ công này được giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi tạo được dấu ấn trong lần đầu thi đấu tại Việt Nam. VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia. Vì vậy, đội bóng này rất tập trung giữ vững thành tích ở giai đoạn 2 để vào vòng chung kết, hướng tới khả năng bảo vệ ngôi vô địch của mình.

Trước khi Roni Jones-Perry tới Việt Nam, 1 cầu thủ Mỹ khác đã có mặt chuẩn bị tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Đó là chủ công Leah Hardeman của đội nữ Thanh Hóa. Cầu thủ này tới Việt Nam ngày 25-9.

Ngoại binh người Mỹ đã gia nhập đội nữ Thanh Hóa. Ảnh: MINH MINH

Ngay khi có mặt, tay đập đã tập luyện cùng đồng đội để sẵn sàng thi đấu. HLV Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa) cho biết sự bổ sung Leah Hardeman là phù hợp chuyên môn mà đội bóng cần. “Tuy nhiên, chúng tôi hiểu các đội đều có lượng lượng tốt nên đội Thanh Hóa rất thận trọng”, HLV Bùi Huy Sơn trao đổi.

Ngoại binh vui vẻ nhập cuộc tại Việt Nam

Theo ghi nhận, nhiều ngoại binh đã đến Việt Nam lúc này. Chủ công Irina Voronkova đã gia nhập đội Binh chủng Thông tin và tập luyện tại Hà Nội lúc này. Đội Ngân hàng Công Thương đã có chủ công Anna Belyanskaya để tập huấn ở Ninh Bình trước khi thi đấu chính thức. Các ngoại binh Thái Lan Tichaya Boonlert và Kuttika Kaewpin đang tập luyện cùng đội Hóa chất Đức Giang lào cai. Mỗi cầu thủ đều tới từ những trường phái bóng chuyền riêng. Tuy nhiên, họ giữ tinh thần thoải mái làm quen với đội bóng mới. Đại diện đội Binh chủng Thông tin chia sẻ: “Cầu thủ Irina Voronkova là tuyển thủ đội tuyển Nga. Ngoại binh này tập luyện rất chuyên nghiệp cùng các cầu thủ của chúng tôi để kịp thời gian làm quen đội hình”.

Cầu thủ Binh chủng Thông tin làm quen với tuyển thủ người Nga tập luyện cùng đội. Ảnh: BCTT

Sau thời kỳ nhiều cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam, tại giai đoạn thứ 2 giải vô địch quốc gia 2025, số ngoại binh nữ Thái Lan chỉ có 2 người. cầu thủ chuyền 2 Tichaya Boonlert đã tập luyện dài hạn nên không bỡ ngỡ trong sinh hoạt cùng đội Hóa chất Đức Giang lào cai. Trong khi đó, cầu thủ Kuttika Kaewpin đã thi đấu tại Việt Nam trước đây nên bắt nhịp nhanh ngay khi trở lại Việt Nam lần này.

Về cơ bản vào tuần tới, những ngoại binh cuối cùng sẽ đặt chân tới Việt Nam bởi thời điểm thi đấu không còn lâu. HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) cho biết ngoại binh Miroslava Paskova (Bulgaria) sang Việt Nam cuối tuần này trong khi cầu thủ Helena Grozer (Hưng Yên) có mặt vào ngày 28-9.

Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7-10 đến 16-10. Ngày 16-10, các đội họp kỹ thuật trước thi đấu để đăng ký danh sách cuối cùng 14 cầu thủ chính thức (gồm ngoại binh).

Đội nữ TPHCM hiện chưa quyết định ngoại binh. Đội bóng này đã thi đấu tập huấn, đoạt ngôi vô địch Cúp bóng chuyền Vĩnh Long mở rộng 2025 vào tối ngày 26-9 sau khi thắng đội NXLED Chameleons (Philippines) 3-1.

MINH CHIẾN