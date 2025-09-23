Đội nữ Hưng Yên thuê thành công ngoại binh CH Séc Helena Grozer

Ngoại binh CH Séc sẽ khoác áo đội Hưng Yên tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: CZECHVOLLEYBALL

Ban huấn luyện đội nữ Hưng Yên cho SGGP biết vào tối ngày 22-9: “Cầu thủ Helena Grozer sẽ là ngoại binh chúng tôi tăng cường cho giai đoạn 2. Đây là cầu thủ có chuyên môn tốt khi sở hữu kinh nghiệm quốc tế tại nhiều giải”.

Helena Grozer sở hữu chiều cao 1m88 với khả năng bật đà tấn công là 3m20. Tay đập này quốc tịch CH Séc, thi đấu sở trường chủ công. Trước khi sang Việt Nam, Helena Grozer từng thi đấu tại Puerto Rico. Tuy nhiên, tay đập này đã quen thuộc với môi trường châu Á khi từng khoác áo đội nữ Thượng Hải (Trung Quốc) năm 2016-2017.

Tại giai đoạn thứ nhất, đội Hưng Yên đã có ngoại binh Edina Begic trong đội hình. Tuy nhiên, cầu thủ này vướng chương trình thi đấu tại Trung Quốc nên không trở lại Việt Nam vào tháng 10. Do vậy, HLV Trần Văn Giáp và ban huấn luyện chọn Helena Grozer là ngoại binh bổ sung đội hình. Ngày 28-9, cầu thủ sẽ sang Việt Nam.

Hiện tại, đội nữ Hưng Yên đang đứng hạng 7 khi giành được 1 trận thắng và thua 4 trận. Họ sẽ gặp Ngân hàng Công Thương và Binh chủng Thông tin trong các lượt trận còn lại tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Cơ hội để đội Hưng Yên vào vòng chung kết là rất khó. Tuy nhiên, đội bóng muốn đảm bảo thứ hạng tốt nhất để trụ hạng an toàn.

Tại giai đoạn thứ 2, đội bóng đã được đổi tên là Hưng Yên. Trước đó, đội bóng có tên gọi là Thái Bình. Việc đổi tên đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Ban tổ chức giải vô địch quốc gia 2025 chấp thuận.

MINH CHIẾN