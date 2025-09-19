Đội VTV Bình Điền Long An thua ở vòng tứ kết giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025

Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã tham dự trận tứ kết giải SEALECT Cup 2025 ở Thái Lan nhưng không có chiến thắng như chờ đợi.

Đội VTV Bình Điền Long An thua trận tại tứ kết giải đấu đang tổ chức ở Thái Lan. Ảnh: SMM

Chiều ngày 19-9, đội VTV Bình Điền Long An tham dự trận tứ kết giải đấu trước đối thủ Supreme VC (Thái Lan).

Tập trung thi đấu với đội hình tốt nhất ngay từ ván đầu, cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã giằng co nhiều điểm bóng trước đối thủ. Trà My, Lan Vy là những người tập trung đập bóng tấn công ghi điểm. Tuy nhiên, các cô gái của VTV Bình Điền Long An chấp nhận thua với tỷ số 21/25.

Trong ván thứu 2, thế trận không thay đổi khi VTV Bình Điền Long An phải bám đuổi điểm số trước đối phương. Ván này kết thúc với chiến thắng 25/19 cho đội bóng Thái Lan. Trong ván thứ 3, cầu thủ VTV Bình Điền Long An nỗ lực với hết khả năng dẫu vậy chấp nhận thua 20/25.

Như vậy, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa để thua 0-3 qua đó lỡ cơ hội vào bán kết giải. Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An vẫn tiếp tục thi đấu lượt phân hạng từ 5 tới 8 trong các trận còn lại. Tham dự giải đấu này, ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An xác định là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng giúp cầu thủ thêm kinh nghiệm trước khi tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Đội hình 14 cầu thủ tại Thái Lan của VTV Bình Điền Long An gồm: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Võ Thị Kim Thoa, Trần Nguyễn Quí Uyên, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Tào Khánh My, Nguyễn Thị Trà My, Phạm Cao Trâm Anh, Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương.

MINH CHIẾN