Đội VTV Bình Điền Long An thua trận đầu tiên tại Thái Lan

Các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã thua trận đầu tiên tại SEALECT Cup 2025 đang tranh tài ở Thái Lan.

Đội VTV Bình Điền Long An thua trận tại Thái Lan. Ảnh: SMM

Ngày thi đấu 18-9, cầu thủ VTV Bình Điền Long An thi đấu trận thứ 3 tại vòng bảng gặp đối thủ mạnh PEA Sisaket. Đối thủ của VTV Bình Điền Long An sở hữu các cầu thủ có chuyên môn tốt của bóng chuyền nữ Thái Lan như Pornpun hay Onuma, Warisara, Ajcharaporn, Pleumjit Thinkaow, Thatdao, Sasipaporn Janthawisut.

Ván đầu, các tay đập của VTV Bình Điền Long An tập trung chắn bóng sát lưới để hóa giải các pha tấn công từ PEA Sisaket. Tuy nhiên, đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam không thành công nên thua 18/25. Ván thứ 2, VTV Bình Điền Long An đưa ra sân nhiều hơn gương mặt trẻ vì thế các cầu thủ chủ nhà dễ dàng áp đảo giành chiến thắng 25/13. Ván thứ 3, không có bất ngờ xảy ra và VTV Bình Điền Long An để thua tiếp với kết quả 8/25. Chung cuộc, đội VTV Bình Điền Long An thua với tỷ số 0-3.

Như vậy sau vòng bảng, đội VTV Bình Điền Long An có 2 chiến thắng và 1 trận thua. Ngày 19-9, các đội sẽ bước vào lượt đấu tứ kết. Sau tứ kết, các đội chiến thắng sẽ thi đấu tiếp vòng bán kết còn đội thua dự lượt phân hạng từ 5 tới 8.

Trận chung kết của giải được tổ chức vào tối ngày 21-9. Đây là lần đầu tiên VTV Bình Điền Long An tham dự giải SEALECT Cup của bóng chuyền nữ Thái Lan.

Đội hình tham dự của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa có cầu thủ Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Võ Thị Kim Thoa, Trần Nguyễn Quí Uyên, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Tào Khánh My, Nguyễn Thị Trà My, Phạm Cao Trâm Anh, Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương.

