HLV Ngọc Hoa chính thức đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An

SGGPO

HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ dẫn dắt các cầu thủ thi đấu giải quốc tế đầu tiên ở cương vị mới tại Thái Lan.

HLV Ngọc Hoa đã là HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An sẽ tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: VTVBDLA
HLV Ngọc Hoa đã là HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An sẽ tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: VTVBDLA

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An cho biết, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa chính thức đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội bóng sau khi trở về từ giải câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An tập luyện tại đơn vị chủ quản thời gian qua để chuẩn bị tham dự 2 giải quốc tế trước khi góp mặt giai đoạn thứ 2 giải vô địch quốc gia 2025 ở Ninh Bình.

HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và đội VTV Bình Điền Long An sẽ sang Thái Lan tham dự giải quốc tế Sealect Cup 2025 vào ngày 14-9. Tân HLV trưởng đội bóng lựa chọn đội hình sang Thái Lan gồm Võ Thị Kim Thoa, Trần Nguyễn Quí Uyên (chuyền 2), Đoàn Thị Mỹ Tiên, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Tào Khánh My (chủ công), Nguyễn Thị Trà My, Phạm Cao Trâm Anh (đối chuyền), Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương (phụ công), Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Ngọc Minh Tiên (libero).

Đây giải đấu đầu tiên trên cương vị mới của HLV Ngọc Hoa. Việc đảm nhận vai trò HLV trưởng cũng đồng nghĩa HLV này không tham gia thi đấu tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Trong giai đoạn thứ nhất, cô đảm nhiệm vai trò trợ lý ban huấn luyện và cầu thủ trong danh sách thi đấu chính thức đồng thời ra sân nhiều thời điểm.

long an bc1.jpg
HLV Ngọc Hoa sẽ không thi đấu để tập trung cho công tác huấn luyện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước khi đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An, HLV Ngọc Hoa là HLV trưởng đội trẻ VTV Bình Điền Long An. Đầu năm nay, HLV Ngọc Hoa đã tham gia ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã góp mặt giải AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025, SEA V.League 2025 và giải vô địch thế giới 2025.

Trong quá trình tập huấn chuyên môn, HLV Ngọc Hoa từng đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải Shanghai Future Stars 2025 tại Trung Quốc và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng hạng 4.

Tại giải Sealect Cup 2025, đội VTV Bình Điền Long An ở Bảng A: PEA Sisaket, Harudotchonburi RMUTT, Thamasat University (cùng Thái Lan). Bảng B có đội Supreme Tip Chonburi E.Tech, KKU KKS, Suan Sunandha Rajabhat University (cùng Thái Lan) và Aranmare Yamakata (Nhật Bản). Giải thi đấu từ ngày 16 tới 21-9.

MINH CHIẾN

