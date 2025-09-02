CLB VTV Bình Điền Long An thông báo chính thức thanh lý hợp đồng với HLV Thái Quang Lai

Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cho biết đã thống nhất thanh lý hợp đồng trước thời hạn đối với HLV Thái Quang Lai.

HLV Thái Quang Lai kết thúc làm việc với đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông báo được đội bóng đưa ra chính thức ngày 3-9: “Câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An thông báo: Do không đạt được sự đồng thuận trong định hướng phát triển câu lạc bộ. Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đội VTV Bình Điền Long An và HLV Thái Quang Lai đã thống nhất thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Kể từ ngày 1-9-2025, HLV Thái Quang Lai không còn đảm nhiệm vị trí HLV trưởng tại câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An.

Thời gian gắn bó trên cương vị HLV trưởng, HLV Thái Quang Lai luôn nỗ lực trong công việc và cùng câu lạc bộ đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến HLV Thái Quang Lai vì những đóng góp quý báu cho thành tích chung của đội bóng. Đội bóng xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến HLV Thái Quang Lai, chúc HLV luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc trên chặng đường mới”.

HLV Thái Quang Lai đã ký hợp đồng với đội VTV Bình Điền Long An từ đầu năm 2024 sau khi rời đội nam Hà Tĩnh. Như vậy, HLV Thái Quang Lai đã có gần 2 năm làm việc cùng đội VTV Bình Điền Long An. Thành tích nổi bật nhất của ông cùng đội bóng này là chức vô địch quốc gia năm 2024 cùng ngôi á quân giải AVC Champions League 2025. Ngoài ra, đội bóng đã có ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2024, á quân cúp Hoa Lư Bình Điền 2024 và hạng ba cúp Hoa Lư Bình Điền 2025, hạng ba Cúp Hùng Vương 2025. Tại giải bóng chuyền U23 quốc gia 2024, đội VTV Bình Điền Long An đã giành HCV.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ thay HLV Thái Quang Lai làm HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An trong thời gian tới.

MINH CHIẾN