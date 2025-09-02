HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ nhận nhiệm vụ HLV trưởng CLB VTV Bình Điền Long An

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ nhận nhiệm vụ mới tại đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An đã cho SGGP biết: “Đội bóng đã thống nhất về chuyên môn để giao nhiệm vụ HLV trưởng cho HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đảm trách từ tháng 9-2025. HLV Ngọc Hoa sẽ dẫn dắt đội bóng tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025”. Như vậy, đội VTV Bình Điền Long An quyết định thay HLV trưởng Thái Quang Lai để giao nhiệm vụ mới cho tân HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa là cầu thủ trưởng thành từ đào tạo của bóng chuyền thể thao Long An. Năm ngoái, Ngọc Hoa đã bất ngờ trở lại với vai trò cầu thủ kiêm HLV phó trong ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An để cùng các đàn em giành ngôi vô địch quốc gia 2024. Tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025, Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn đảm trách vai trò cầu thủ kiêm HLV. Ngoài giải đấu này, HLV Ngọc Hoa đã tham dự AVC Champions League 2025 cùng đội VTV Bình Điền Long An giành ngôi á quân.

HLV Thái Quang Lai đã gia nhập đội VTV Bình Điền Long An từ đầu năm 2024. Trước đó, ông là HLV trưởng đội nam Hà Tĩnh, đội nữ Thanh Hóa và đội nam Sanest Khánh Hòa. Năm ngoái, ông Lai cùng đội VTV Bình Điền Long An giành ngôi vô địch quốc gia sau 6 năm chờ đợi.

Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cho biết tập thể đội bóng vẫn ổn định đoàn kết và tuân thủ các yêu cầu tập luyện do HLV trưởng đề ra.

Trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An, HLV Ngọc Hoa là HLV trưởng đội bóng chuyền nữ trẻ Long An. Năm 2024, HLV Ngọc Hoa đã tham gia ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền trẻ U20 Việt Nam còn năm nay HLV này là thành viên ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa tham dự giải vô địch thế giới 2025.

HLV Thái Quang Lai đã đảm trách vai trò HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như vậy trong các mùa giải gần đây, đội VTV Bình Điền Long An đã có 3 lần thay HLV trưởng. Năm 2020, HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền thay HLV Nguyễn Quốc Vũ làm HLV trưởng đội bóng. Tới năm 2023, HLV Lê Thái Bình thay HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền làm HLV trưởng. Năm 2024, HLV Thái Quang Lai gia ký hợp đồng với VTV Bình Điền Long An làm HLV trưởng thay ông Lê Thái Bình và giai đoạn thứ 2 giải vô địch quốc gia 2025 sắp tới, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ thay HLV Thái Quang Lai.

Mục tiêu của đội VTV Bình Điền Long An tại mùa giải năm nay là giành quyền vào bán kết, hướng tới tranh vị trí số 1 để bảo vệ thành tích đang giữ.

Làng bóng chuyền Việt Nam ghi nhận lần đầu có 2 vợ chồng giữ vai trò HLV trưởng 1 đội bóng tại giải vô địch quốc gia. HLV Lê Thái Bình làm HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An năm 2023 còn bây giờ bà xã của ông - HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa - được giao nhiệm vụ là HLV trưởng đội VTV Bình Điền Long An.

MINH CHIẾN