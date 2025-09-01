Đội VTV Bình Điền Long An ổn định ban huấn luyện chuẩn bị cho vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cho biết toàn đội đang tập luyện kỹ lưỡng để tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Đội VTV Bình Điền Long An đang tập trung chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cho biết tập thể đội bóng đang giữ sự ổn định để tập luyện chuyên môn. Công tác nhân sự chưa có sự thay đổi vào lúc này.

Đội đương kim vô địch quốc gia sẽ vắng chủ công Trần Thị Thanh Thúy ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 do sang Nhật Bản thi đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ còn lại của đội bóng tập luyện với tinh thần cao nhất.

Vào ngày 14-9 tới đây, đội VTV Bình Điền Long An sang Thái Lan thi đấu giải quốc tế King’s Cup 2025. Đội hình tuyến 1 của VTV Bình Điền Long An vẫn đầy đủ cầu thủ gồm Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Lê Như Anh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Vy, Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương. Trong đó, HLV kiêm cầu thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ tập trung vào công tác huấn luyện cho đội bóng.

Tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025, đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu 2 trận cuối vòng bảng gặp đội TPHCM và Hóa chất Đức Giang lào cai. Kết thúc vòng bảng, từng đội sẽ biết thứ hạng của mình để tranh suất vào vòng chung kết hoặc suất đấu trụ hạng. Trước mắt, đội bóng sẽ chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng tham dự giải đấu tại Thái Lan.

MINH CHIẾN