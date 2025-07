Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An bất ngờ dừng bước tại tứ kết giải U23 quốc gia 2025

Cầu thủ U23 VTV Bình Điền Long An đã chơi cố gắng nhưng để thua đáng tiếc tại tứ kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lượt tứ kết nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch U23 quốc gia 2025 được tranh tài ngày 22-7 tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên.

Trận tứ kết tâm điểm của nữ được người hâm mộ quan tâm nhất là cuộc đối đầu giữa U23 VTV Bình Điền Long An và U23 Ngân hàng Công Thương. Với quyết tâm phải giành chiến thắng tìm cơ hội vào bán kết, HLV Thái Quang Lai (U23 VTV Bình Điền Long An) và Lê Văn Dũng (U23 Ngân hàng Công Thương) đã đưa ra sân các cầu thủ tốt. Với U23 VTV Bình Điền Long An, áp lực đặt lên vai các tay đập tương đối lớn bởi họ giữ vai trò đương kim vô địch giải đấu.

Tại ván đầu cầu thủ trẻ U23 Ngân hàng Công Thương chơi kín kẽ phòng thủ hàng chắn trên lưới nên hạn chế các pha tấn công của đối phương để vượt lên giành điểm thắng 25/18. Đội bóng này tiếp tục giữ ưu thế, thắng tại ván 2 với kết quả 28/26. Trong ván 3, Lan Vy, Như Anh cùng đồng đội chơi bình tĩnh giành lại chiến thắng 25/18 cho U23 VTV Bình Điền Long An. Tiếc rằng tại ván 4, đội bóng của HLV Thái Quang Lai để thua 22/25 nên chấp nhận dừng bước.

HLV Thái Quang Lai và học trò đã là nhà cựu vô địch tại giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thua đối thủ 1-3, đội U23 VTV Bình Điền Long An không bảo vệ được ngôi vô địch từng có ở năm 2024.

Tại trận tứ kết khác diễn ra trước đó, đội nữ U23 Binh chủng Thông tin giành chiến thắng 3-0 (25/7, 25/17, 25/19) trước đội U23 Hải Phòng để giành quyền vào bán kết.

2 trận tứ kết còn lại của nội dung nữ là U23 Hóa chất Đức Giang lào cai gặp U23 Quảng Ninh; U23 Thái Nguyên gặp U23 Bắc Ninh.

Với nội dung nam, 2 cặp bán kết đã sớm xác định và thi đấu ngày 23-7 là U23 Thể Công Tân Cảng – U23 TPHCM; U23 Ninh Bình – U23 Khánh Hòa.

MINH CHIẾN