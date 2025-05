VTV Bình Điền Long An và khát vọng vươn ra quốc tế

Ban huấn luyện cùng cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã về nước sau hành trình thi đấu giành ngôi á quân Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 và phía trước họ có những mục tiêu dài hơi hơn để phát triển đội bóng ra bên ngoài Việt Nam.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ có các mục tiêu quan trọng để phát triển thời gian tới. Ảnh: VTVBDLA

“Chúng tôi đã hoàn thành chương trình thi đấu và về nước. Toàn đội nghỉ ngơi trong kỳ lễ 30-4, 1-5 sau đó trở lại tập chuyên môn. Kết quả á quân tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 là thành tích đáng trân trọng mà cầu thủ và ban huấn luyện giành được. Trong tương lai gần, chúng tôi tiếp tục vào một số mục tiêu dài hơi hơn để đội bóng thêm sự phát triển, đủ khả năng tranh chấp tại đấu trường quốc tế bên ngoài Việt Nam”, đại diện Công ty TNHH một thành viên Thể thao Bình Điền - Long An (đơn vị quản lý đội VTV Bình Điền Long An) – ông Phan Hùng Cường chia sẻ cùng SGGP.

Lúc này, bóng chuyền Việt Nam ghi nhận đội VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình là 2 đại diện ưu tú nhất (trong cấp độ câu lạc bộ) về nữ đạt thành tích á quân trong 1 giải chính thức do Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã tổ chức.

Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á (AVC Women's Volleyball Champions League) là nơi quy tụ nhiều đội bóng của châu lục. Và như ông Phan Hùng Cường cùng HLV Thái Quang Lai đã tiết lộ, giải năm nay tổ chức tại Philippines đã giúp VTV Bình Điền Long An có thêm cơ hội nắm bắt thêm sự phát triển bóng chuyền nữ tại châu lục.

Quan trọng nhất, đội bóng sớm xây dựng mục tiêu công việc của mình từ giải đấu này. “Song hành cuộc đấu Cúp các câu lạc bộ châu Á 2025, chúng tôi còn làm việc với đại diện đội Creamline Cool Smashers tại Philippines để đôi bên sớm có sự gắn kết trao đổi chuyên môn. Sự phát triển dài hơi là cần sự kết nối và VTV Bình Điền Long An tìm cơ hội để cầu thủ được phát triển tốt nhất chuyên môn. Cũng phải thấy rằng vừa qua, đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã cổ vũ tập thể đội bóng trong các ngày tranh tài rất nhiệt tình. Đại sứ Việt Nam tại Philippines – ông Lại Thái Bình đã trực tiếp có mặt động viên đội bóng và theo sát từng trận đấu mà chúng tôi tranh tài. Chúng tôi luôn trân trọng sự cổ vũ này. Với chuyên môn, tương lai gần thì chúng tôi sẽ dự kiến xây dựng chương trình quan trọng với đội bóng tại đây”, ông Phan Hùng Cường bày tỏ thêm.

Cơ hội phát triển thương hiệu và nâng cao chuyên môn với các đội bóng chuyền nữ Việt Nam là cần thiết. Đây là môn thể thao được nhiều tầng lớp tại Việt Nam hâm mộ, cổ vũ. Dĩ nhiên, từng đội bóng đều đề ra mục tiêu, hoạch định phát triển của mình. Kinh nghiệm từ bóng chuyền nữ Thái Lan đã giúp không ít đội bóng hàng đầu tại Việt Nam thấy phải có sự chuyển mình và năng động phát triển hình ảnh ra bên ngoài thay vì chỉ bó hẹp tại quốc nội.

Tìm cơ hội phát triển chuyên môn tại châu Á là điều mà nhiều đội bóng nữ Việt Nam như VTV Bình Điền Long An luôn hướng tới. Ảnh: VTVBDLA

Tháng 11 năm ngoái, VTV Bình Điền Long An từng ký hợp tác với đội bóng đối tác PFU Blue Cats (Nhật Bản). Ý định của đội bóng này đã thể hiện rõ là sẽ tìm cơ hội đạt vị thế chuyên môn trên sân chơi châu Á. Tới đây, nếu VTV Bình Điền Long An và đội bóng đối tác Creamline Cool Smashers tại Philippines hanh thông, họ sẽ tìm cơ hội phát triển cho mình tại Đông Nam Á.

“Một số đội bóng chuyền nữ tại Việt Nam, trong đó có VTV Bình Điền Long An, đang xây dựng cách phát triển hướng tới sự chuyên nghiệp cho mình. Chúng tôi thấy rằng, đội bóng (ở cấp độ câu lạc bộ) của Việt Nam ký sự liên kết cùng đội bóng tại nước ngoài mang lại nhiều lợi ích song hành, đặc biệt là sự phát triển chuyên môn từ đó bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung được biết tới nhiều hơn”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường từng trao đổi.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã cổ vũ đội bóng trong quá trình thi đấu. Ảnh: VTVBDLA

Ngôi á quân Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 được VTV Bình Điền Long An chia sẻ là kết quả đánh dấu sự khởi đầu quan trọng, từ đó kế hoạch phát triển từng bước xây dựng tiếp theo. Cuối năm nay, VTV Bình Điền Long An tiếp tục dự Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2025 do Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tổ chức.

Ông Phan Hùng Cường cho SGGP biết: “Từ ngày 20 đến 30-7, đội PFU Blue Cats cử lực lượng 30 thành viên sẽ đến đội bóng chúng tôi tập luyện. Đây là chương trình tập huấn trao đổi chuyên môn có giá trị đối với ban huấn luyện, VĐV của VTV Bình Điền Long An để tích lũy thêm”.

MINH CHIẾN