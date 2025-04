VTV Bình Điền Long An giành ngôi Á quân Cúp câu lạc bộ nữ châu Á 2025

Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An chơi hết khả năng và dù có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch nhưng thầy trò HLV Thái Quang Lai chưa thành công.

VTV Bình Điền Long An giành ngôi á quân tại giải năm nay. Ảnh: PREMIERLEAGUE

Trận chung kết Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 (2025 AVC Women's Volleyball Champions League) đã là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An cùng Zhetysu (Kazakhstan) vào tối ngày 27-4 tại Philippines. Trước trận quyết định, mọi dự báo cho rằng các bên có cơ hội của mình để thành công. Đây là lần đầu, lần lượt VTV Bình Điền Long An và Zhetysu lọt vào chung kết Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Do đó, cả 2 đội đều muốn chiến thắng để tạo dấu ấn trong lịch sử đội bóng.

HLV Thái Quang Lai tập trung đưa ra đội hình tốt nhất ngay ván đầu với Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Natalia Lijewska là 3 cầu thủ kỳ vọng làm nên sức mạnh tấn công áp đảo đối thủ. Với sự điều phối bóng cẩn trọng từ Võ Thị Kim Thoa, cầu thủ VTV Bình Điền Long An tìm nhiều phương án khoan phá hàng chắn có chiều cao của cầu thủ tới từ Kazakhstan. Tuy vậy ở ván đầu, VTV Bình Điền Long An để đối phương thắng dễ với tỷ số 25/14.

Thế trận được cân bằng trong ván 2. Trần Thị Thanh Thúy là người chơi hiệu quả nhất để ghi điểm quyết định cho VTV Bình Điền Long An, qua đó đại diện của Việt Nam thắng đối thủ 25/20 và đưa trận đấu về tỷ số 1-1. Đáng tiếc trong ván thứ 3, cơ hội vượt lên đã nằm trong tay cầu thủ VTV Bình Điền Long An nhưng đã không cụ thể được nên thua sít sao 23/25. Ván thứ 4, khi nhiều cầu thủ VTV Bình Điền Long An có dấu hiệu xuống sức, các tay đập Zhetysu tận dụng cơ hội vượt lên chiến thắng 25/18.

VTV Bình Điền Long An đã chơi nỗ lực tại trận chung kết. Ảnh: PREMIERLEAGUE

Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thua 1-3 tại trận chung kết nên có vị trí á quân. Đây là lần đầu, đội bóng này góp mặt tại trận chung kết ở 1 giải thuộc cấp độ châu Á. Chưa thể vô địch nhưng kết quả HCB cùng ngôi á quân đã là thành tích khích lệ đối với HLV Thái Quang Lai và các học trò.

Kết thúc giải, VTV Bình Điền Long An còn có danh hiệu cá nhân với trường hợp Trần Thị Thanh Thúy (đối chuyền xuất sắc nhất), Nguyễn Khánh Đang (libero xuất sắc nhất), Vi Thị Như Quỳnh (chủ công xuất sắc nhất).

Vào sáng 28-4, VTV Bình Điền Long An sẽ lên đường rời Philippines về nước. Cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi đội bóng tổng kết đánh giá kết quả sau giải đấu trên.

MINH CHIẾN