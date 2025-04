Các VĐV VTV Bình Điền Long An hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An vừa thi đấu tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 đã về nước và một số thành viên tới Quảng Ninh hội quân cùng đội tuyển quốc gia.

Vi Thị Như Quỳnh và Trần Thị Thanh Thúy trở lại hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: PREMIERLEAGUE

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có thêm các cầu thủ của VTV Bình Điền Long An tới Quảng Ninh hội quân để tập luyện chuyên môn. Kết thúc Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025, nhóm thành viên của VTV Bình Điền Long An có tên trong danh sách tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Trà My và Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục làm nhiệm vụ quốc gia.

Ngoài họ, tuyển thủ Vi Thị Như Quỳnh cũng trở lại Quảng Ninh tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tay đập này vừa tham dự cùng VTV Bình Điền Long An thi đấu ở Philippines. Trong các thành viên trên, Nguyễn Thị Ngọc Hoa lên tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần này ở vai trò HLV phó cho HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Trong trao đổi cùng SGGP, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Quảng Ninh. Chúng tôi có để cầu thủ thực hiện nghỉ lễ 30-4, 1-5 theo đúng quy định. Tuy nhiên, cầu thủ nghỉ lễ tại địa điểm tập luyện chứ không rời nơi tập. Khi đội có đủ cầu thủ, ban huấn luyện sẽ hoàn thiện thêm các bài tập chuyên môn. Hiện tại, tinh thần cầu thủ tập luyện tốt và chúng tôi có chuyên gia thể lực bổ trợ thêm các bài tập giúp VĐV đạt được các yếu tố tốt nhất về sức khỏe”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung 20 cầu thủ gồm Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Ly Ly, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Vi Thị Như Quỳnh, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Uyên. Không cầu thủ nào xin rút tại đợt tập huấn này.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết trước mắt ông chưa có kế hoạch bổ sung thêm trợ lý HLV và hiện ban huấn luyện có 2 trợ lý chuyên môn là HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Lê THị Hiền cùng 1 chuyên gia thể lực.

MINH CHIẾN