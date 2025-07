Đội VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch giải U23 quốc gia 2025

Đội nữ U23 VTV Bình Điền Long An tích cực tập luyện trước giờ khai cuộc giải năm nay. Ảnh: VTVBDLA

Tuyển thủ Trà My có cơ hội ra sân

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng để bước vào thi đấu giải U23 quốc gia năm nay. Cầu thủ trẻ của chúng tôi đang có tâm lý tốt. Khi có mặt tại Thái Nguyên, đội bóng đã tập luyện làm quen và thi đấu giao hữu một số trận để giữ cảm giác thi đấu cho cầu thủ. Giải lần này, cầu thủ Trà My có trong đội hình và nếu đạt sức khỏe tốt nhất, chúng tôi sẽ đưa VĐV ra sân”, HLV trưởng Thái Quang Lai của đội U23 VTV Bình Điền Long An trao đổi cùng SGGP.

Trong ngày 10-7, Trà My đã hội quân cùng đồng đội tại Thái Nguyên. Trước khi hội quân tại Thái Nguyên, tuyển thủ này được bác sĩ chuyên môn kiểm tra khám chấn thương. Ban huấn luyện đội U23 VTV Bình Điền Long An cho biết, kết quả khám cho thấy Trà My gặp vấn đề đau cơ mà không phải chấn thương dây chằng. “Toàn đội rất tin tưởng Trà My sẽ đạt thể lực tốt nhất để sẵn sàng ra sân tranh tài”, HLV Thái Quang Lai trao đổi thêm.

Tại thời gian tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Trà My chưa được tham dự giải đấu quốc tế chính thức nào do cô cần đảm bảo tốt nhất về thể lực do gặp chấn thương.

Trà My (1) được ổn định sức khỏe và sẽ có cơ hội ra sân thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm ngoái, U23 VTV Bình Điền Long An đã vô địch giải đấu. Năm nay, đội bóng nhận chỉ tiêu bảo vệ thành tích. HLV Thái Quang Lai cho biết, 14 cầu thủ được ông đăng ký tham gia thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia U23 tại Thái Nguyên là gương mặt có chuyên môn tốt gồm Trà My, Trâm Anh, Ngọc Tỷ, Bảo Ngọc, Ngọc Anh, Như Anh, Bách Hợp, Ngọc Tuyền, Lan Vy, Như Ý, Khánh My, Ngọc Anh, Thảo Nguyên, Mỹ Tiên. Đội bóng tin tưởng các gương mặt có kinh nghiệm tập huấn đội tuyển quốc gia và đội tuyển nữ trẻ quốc gia thời gian qua như Trà My, Bảo Ngọc, Như Anh, Bách Hợp, Lan Vy sẽ thi đấu ổn định cùng đồng đội đạt kết quả tốt nhất ở Thái Nguyên.

Hai đội đương kim vô địch thận trọng

Đội nữ U23 VTV Bình Điền Long An và đội nam U23 Thể Công Tân Cảng đang là đương kim vô địch giải. Sau buổi họp kỹ thuật trước giải vào sáng 11-7 tại Thái Nguyên, HLV trưởng từng đội đều dự báo cuộc cạnh tranh chuyên môn năm nay sẽ quyết liệt nên đội bóng của mình giữ sự thận trọng nhất định.

Năm ngoái, thầy trò HLV Thái Quang Lai đã vượt qua đội nữ U23 Thái Nguyên để giành HCV. Năm nay, U23 Thái Nguyên giữ vị thế là đội chủ nhà đồng thời có sự góp mặt của đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam là chủ công Đặng Thị Hồng nên giới chuyên môn đánh giá có khả năng cạnh tranh vị trí cao. Tuy nhiên, đội bóng nào thành công chính là đội giữ ổn định lực lượng và chiều sâu đội hình.

Tương tự như đồng nghiệp U23 VTV Bình Điền Long An, đội nam U23 Thể Công Tân Cảng giữ mục tiêu hướng tới bảo vệ ngôi vô địch đang giữ. Trong đội hình tới Thái Nguyên, HLV trưởng Nguyễn Thanh Đức (Thể Công Tân Cảng) có một số gương mặt được chú ý từng là thành viên đội tuyển bóng chuyền nam trẻ Việt Nam như Phan Quý Chi, Nguyễn Hữu trình, Trịnh Ngọc Đạt, Nguyễn Duy Hùng và Phạm Xuân Sinh. Do vậy, đội bóng áo lính có ưu thế nhất định.

Giải bóng chuyền vô địch U23 quốc gia 2025 thi đấu 6 đội nam, 11 đội nữ góp mặt tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên từ ngày 12-7 tới 24-7. Năm nay, đội nữ U23 Thái Bình (cũ) đã xin đổi tên để dự giải là đội U23 Hưng Yên và được Ban tổ chức chấp thuận. HLV trưởng đội nữ U23 Hưng Yên là bà Bùi Thị Huệ.

MINH CHIẾN