6 đội nam và 11 đội nữ tranh tài ở giải bóng chuyền vô địch U23 quốc gia 2025

Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An đăng ký với lực lượng tốt nhất tại giải U23 quốc gia năm nay. Ảnh: VTVBDLA

Ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch U23 quốc gia 2025 đã công bố chính thức 17 đội bóng tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên. Năm nay, nội dung nam có các đội góp mặt gồm Thể Công, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Công an Hải Dương, Quảng Nam và TPHCM còn tham gia nội dung nữ có đơn vị Ngân hàng Công thương, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, VTV Bình Điền Long An, Thái Bình, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang lào cai, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk và Bắc Ninh.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn làm nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên theo đăng ký, nhiều tuyển thủ được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia tạo điều kiện trở lại đội bóng chủ quản để tranh tài tại giải vô địch U23 quốc gia 2025.

1 trong những gương mặt được chú ý sẽ tham gia giải tại Thái Nguyên lần này là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam, chủ công Đặng Thị Hồng. Tay đập đã được đội U23 nữ Thái Nguyên đăng ký trong danh sách thi đấu. Hiện tại, Đặng Thị Hồng là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng được bổ sung lực lượng đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam thi đấu giải quốc tế tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Trong khi đó, đội đương kim vô địch của giải là VTV Bình Điền Long An mang tới lực lượng các cầu thủ trẻ có chuyên môn tốt nhất. HLV trưởng Thái Quang Lai sẽ là người chỉ đạo chuyên môn VTV Bình Điền Long An thi đấu giải. Sơ bộ ban huấn luyện đội bóng trên tiếp tục đăng ký 1 số tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy… Sau khi các tuyển thủ thi đấu xong giải quốc tế tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, họ sẽ hội quân cùng đội U23 VTV Bình Điền Long An tại Thái Nguyên. Ở sự chuẩn bị khác, đội nữ Binh chủng Thông tin cũng đăng ký lực lượng với các tuyển thủ thuộc đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam gồm Phạm Quỳnh Hương, Ngô Thị Bích Huệ, Lại Thị Khánh Huyền… Từng tuyển thủ trên sẽ tới Thái Nguyên vào cuối tuần này.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam cho biết, theo yêu cầu của từng đơn vị chủ quản, các cầu thủ được tạo điều kiện để tham gia thi đấu giải vô địch U23 quốc gia 2025 để tiếp tục tích lũy chuyên môn.

Năm ngoái, giải bóng chuyền vô địch U23 năm 2024 ghi nhận 2 cầu thủ nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất là Phạm Văn Chung (nam Ninh Bình), Đặng Thị Hồng (nữ Thái Nguyên). Tại giải năm nay, 2 VĐV đều được đơn vị chủ quản đăng ký tiếp tục tham gia thi đấu. Chương trình thi đấu của giải năm nay diễn ra từ ngày 12-7 tới 24-7.

MINH CHIẾN