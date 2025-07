Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An tiếp tục thắng trận tại giải U23 quốc gia 2025

Các tay đập trẻ U23 VTV Bình Điền Long An thi đấu trận tiếp theo của mình tại Thái Nguyên và giành chiến thắng sau cuộc đấu kéo dài 5 ván đầy giằng co.

Cầu thủ U23 VTV Bình Điền Long An lội ngược dòng giành chiến thắng quyết định trước U23 Bắc Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tới tối muộn ngày 16-7, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng giải bóng chuyền U23 quốc gia 2025 ở Thái Nguyên giữa U23 VTV Bình Điền Long An và U23 Bắc Ninh mới khép lại.

Ít ai nghĩ, cầu thủ 2 bên sẽ chơi giằng co từng pha bóng để trận đấu phải đi tới ván 5 mới quyết định kết quả chung cuộc. Thực tế trên sân đã cho thấy đây là trận đấu có chuyên môn cao. Ở vị thế là đương kim vô địch, thầy trò HLV Thái Quang Lai (U23 VTV Bình Điền Long An) được đánh giá cao hơn U23 Bắc Ninh trước khi ra sân. Ngoại trừ trường hợp cầu thủ Nguyễn Thị Trà My chưa sung sức, HLV Thái Quang Lai đã bố trí ra sân đội hình tốt nhất trong trận đấu này. Tuy nhiên tại 2 ván đầu, U23 VTV Bình Điền Long An để đối phương chiếm lĩnh thế trận qua đó thua với điểm số lần lượt 25/27, 14/25.

Cầu thủ U23 Bắc Ninh chơi tuân thủ kỷ luật và chuyền 2 Đinh Thị Vân đã phối hợp tốt cùng đồng đội tạo ra những quả đánh khiến hàng chắn U23 VTV Bình Điền Long An bất ngờ.

Cầu thủ chuyền 2 Ngọc Trâm (22) là người chơi nổi bật trong trận đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dù thế, các nhà đương kim vô địch lấy lại tinh thần ở những ván còn lại để chơi tốt hơn. Chuyền 2 Ngọc Trâm là điểm sáng của U23 VTV Bình Điền Long An khi giúp đồng đội có nhiều bóng ở vị trí thuận lợi để tấn công ghi điểm. Khi bóng vừa tầm, mũi chủ công Nguyễn Lan Vy đã chơi sắc nét, dứt điểm chính xác. U23 VTV Bình Điền Long An thắng đối thủ tại 3 ván còn lại với tỉ số lần lượt là 25/20, 25/17, 16/14. Như vậy, tới thời điểm hiện tại, đội U23 VTV Bình Điền Long An chưa thua trận nào.

Thầy trò hLV Thái Quang Lai sẽ tiếp tục gặp U23 Hóa chất Đức Giang lào cai vào ngày 19-7 và U23 Hải Phòng ngày 21-7.

Một số hình ảnh được phóng viên SGGP ghi lại khi U23 VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng vào tối ngày 16-7:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)