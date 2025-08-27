HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ dẫn dắt đội trẻ VTV Bình Điền Long An dự giải toàn quốc sau giải thế giới 2025

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ trở lại Tam Đảo (Phú Thọ) làm nhiệm vụ chuyên môn sau khi rời Thái Lan.

HLV Ngọc Hoa sẽ tới Tam Đảo (Phú Thọ) tham dự giải vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 cùng VTV Bình Điền Long An. Ảnh: MINH MINH

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa được đăng ký chức danh HLV trưởng đội nữ VTV Bình Điền Long An tham dự giải bóng chuyền vô địch câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 tại Tam Đảo (Phú Thọ). Giải đấu sẽ khai màn ngày 30.8.

Lúc này HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang là trợ lý trong ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2025 ở Thái Lan. Đội tuyển sẽ kết thúc thi đấu ngày 27.8 sau trận cuối gặp đội Kenya và về nước. Khi trở về, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ tới Tam Đảo (Phú Thọ) tiếp tục chỉ đạo đội bóng của mình.

Đội trẻ VTV Bình Điền Long An không giành được kết quả cao tại giải này năm ngoái. Tuy nhiên ở năm 2023, cầu thủ VTV Bình Điền Long An là nhà vô địch giải đấu.

Năm nay, mục tiêu của đội bóng là giành quyền vào trận đấu cuối cùng. Đội bóng đã có mặt tại Tam Đảo (Phú Thọ) từ ngày 26-8 để làm quen khí hậu và địa điểm thi đấu trước khi tranh tài. Theo đăng ký, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa có các cầu thủ tham dự giải gồm Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Tào Khánh My, Nguyễn Từ Như Ý, Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Thị Trà My, Đỗ Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Mai Ngọc Tuyền, Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Đặng Thị Thiên Kim, Lê Ngọc Tỷ, Huỳnh Ngọc Thư.

Trong số này, các cầu thủ Bảo Ngọc, Lan Vy, Trà My là thành viên của các đội tuyển bóng chuyền quốc gia được tập huấn, thi đấu thời gian qua. Trước khi cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An lên đường tham dự giải, tập thể đội bóng được lãnh đạo gặp mặt động viên giao nhiệm vụ thi đấu.

Nội dung nữ giải bóng chuyền các câu lạc bộ trẻ quốc gia 2025 có 8 đội tham dự gồm Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thanh Hóa, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, TPHCM, Ninh Bình, Hưng Yên.

MINH CHIẾN