Chủ công Đặng Thị Hồng không thi đấu các trận còn lại cùng đội tuyển nữ U21 Việt Nam

Chủ công Đặng Thị Hồng chắc chắn không tham dự các trận còn lại của đội bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam đang tranh tài tại Indonesia.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn đang thi đấu tại Indonesia dù gặp bất lợi do thiếu lực lượng. Ảnh: FIVB

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U21 Việt Nam cho biết tay đập Đặng Thị Hồng không tham gia các trận còn lại của đội bóng ở những lượt đấu phân hạng còn lại tại Indonesia. Trước đó trang web của ban tổ chức giải đã công bố danh sách sơ bộ trận U21 Việt Nam gặp đội U21 Chile ở lượt trận phân hạng tối ngày 15-8 và có tên Đặng Thị Hồng. Tuy nhiên, đây chỉ là sai sót và đã được sửa. Sau trận này, chúng ta sẽ thi đấu lượt tiếp ngày 16-8. Tùy vào kết quả trận đấu, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Minh mới biết đối thủ tiếp theo.

Sau khi Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) ra thông báo hủy kết quả thi đấu và xử thua chúng ta tại các trận vòng bảng của giải (trước đội U21 Indonesia, U21 Serbia, U21 Canada, U21 Argentina) thì cầu thủ Đặng Thị Hồng đã không được đăng ký tham gia các trận tiếp theo của đội nữ trẻ U21 Việt Nam.

HLV Nguyễn Trọng Linh cho biết hiện tại tinh thần của đội rất tốt và tất cả quyết tâm thi đấu giành thành tích hiệu quả nhất.

Tại giải đấu ở Indonesia lần này, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 12 cầu thủ. Chúng ta có các gương mặt tham gia gồm Lại Khánh Huyền, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Quỳnh Hương, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Hà Kiều Vy, Nguyễn Phương Quỳnh, Đặng Thị Hồng, Lê Như Anh, Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Vân Hà. Ban huấn luyện và các cầu thủ đã chọn Đặng Thị Hồng là đội trưởng tham dự giải đấu lần này.

Giải sẽ bế mạc sau ngày 17-8 tại Indonesia. Sau giải, cầu thủ bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam hết nhiệm vụ quốc gia và đội bóng kết thúc tập huấn, thi đấu.

MINH CHIẾN