Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ cùng CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu ở giải King's Cup 2025

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ tiếp tục tới Thái Lan thi đấu cùng VTV Bình Điền Long An trước khi sang Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cho biết đội bóng cử lực lượng tốt nhất tham dự giải đấu quốc tế King’s Cup 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 14-8 tới 19-8. “Cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy sẽ tham dự cùng đội bóng tại Thái Lan. Đây là giải đấu có giá trị chuyên môn tốt để cầu thủ chúng tôi được tích lũy thêm kinh nghiệm. Sau giải tại Thái Lan, Thanh Thúy sẽ sang Nhật Bản thi đấu”, đại diện đội VTV Bình Điền Long An chia sẻ.

Đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia của bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm nay, đội bóng giành ngôi á quân giải AVC Champions League 2025 của bóng chuyền châu Á. Vì vậy, việc thi đấu giải King’s Cup 2025 là cơ hội quan trọng giúp HLV Thái Quang Lai cùng cầu thủ tích lũy chuyên môn có giá trị. Hiện tại, đội VTV Bình Điền Long An đóng góp 3 cầu thủ trong thành phần đội tuyển quốc gia gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa và Trần Thị Thanh Thúy. Trong đó, Khánh Đang và Thanh Thúy là những người thi đấu chính thức trên sân ở đội hình của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. Lúc này, Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội đang thi đấu giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan.

Năm nay, Trần Thị Thanh Thúy đã đạt được thỏa thuận để khoác áo đội Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Nhật Bản. Giải đấu bắt đầu khởi tranh vào tháng 10.

MINH CHIẾN